Norby Briasco tuvo su primera vuelta en el fútbol argentino

No es fácil adaptarse a Boca. Y mucho menos cuando las expectativas son enormes: Norberto Briasco (Norby), el hombre de Marcos Paz, había sido “la” noticia del año en deportes de la Ciudad del Árbol. El chico del barrio Nuestra Señora de la Paz que supo ser figura y capitán en Huracán del Parque de los Patricios, hoy debe competir con un plantel mucho más numeroso y debe lidiar con exigencias altas; con rutinas de entrenamiento intensas y se multiplican las competencias: Boca debe ganar todo, eso es lo que se le inculca a cada jugador que llega a la Ribera.

Desde su humildad y sacrificio, también Norby aportó su cuota para ser campeón de la Copa Argentina y formar parte del plantel que ya clasificó a la fase de grupos de la Libertadores 2022. Pero en lo personal, deberá mejorar. Jugó una serie muy buena contra Mineiro, cuando por las injusticias y el mal uso del Var Boca queda eliminado de esta Copa Libertadores y precisamente había sido por un supuesto foul de Briasco que habían anulado el gol de Boca. Tanto Russo como Battaglia generalmente lo usaron como 9 improvisado, puesto en el que menos se siente cómodo. Pero aún jugando por las bandas, tampoco mostró la confianza y el desparpajo que tenía en Huracán. Quizá esa sea la clave para barajar y dar de nuevo eln el 2022, recuperar la confianza y creer que puede explotar. Estado físico y condiciones no le faltan, necesita que el equipo en general mejore el juego y que sea una pieza que encaje justo.

Hoy por hoy Norby es campeón también y se verá si el panorama cambia: si bien la gestión Ameal – Riquelme ganó 3 títulos locales en dos años jugando mal, que será de Boca cuando empiece a jugar un poco mejor? Hay que recordar que cuando equipos grandes como River e Independiente empezaron a jugar mal, descendieron. En Boca eso no pasó, pero tampoco hay que aferrarse al ganar como sea.

