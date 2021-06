Norby Briasco, sus primeras sensaciones con la camiseta de Boca

El delantero pasó por el Noticiero (lunes a viernes a las 11 por el canal oficial de youtube del club) y contó sus primeras sensaciones como nuevo jugador de la institución.

Sobre su llegada a Boca, Briasco indicó: «Tengo una sensación de felicidad. Estar acá es una alegría enorme, estoy muy feliz tanto yo como toda mi familia. Se hizo larga la espera, fue un día de mucha tensión, pero estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como Boca».

Consultado por la tensión previa a la firma de contrato, el jugador afirmó: «El domingo pasado me fui a pescar con un excompañero, Lucas Merolla, porque no daba más de los nervios. Quería despejarme un poco, algo pescamos, pero fue más que nada para despejarme un poco porque no sabía lo que iba a pasar».

Luego, el delantero habló de la alegría que significa llegar al club: «Me costaba dormir, hubo días que me levantaba a los dos o tres de la mañana, me dormía tarde, porque pasé muchos nervios y mucha incertidumbre. Esperaba que llegue el día de la firma, la presentación y poder presentarme con mis compañeros y cuerpo técnico».

Por último, Norberto describió lo que ya conoció de Boca: «Es una locura lo que es la institución. Genera mucho orgullo, tiene cosas divinas y eso hace que los entrenamientos sean mucho más fáciles. De mi parte voy a dar el máximo, entregar el 100 % como se merece esta camiseta, espero que me vaya muy bien y adaptarme lo más rápido posible».