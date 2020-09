Norby Briasco en Europa, junto a la selección de Armenia

Antes de subirse al avión que lo trasladara a Macedonia del Norte con su selección nacional de Armenia; el chico de Marcos Paz que ya volvió a entrenar con Huracán y que permanece en el barrio Nuestra Señora de la Paz haciendo la cuarentena con su familia; Norberto “Norby” Briasco relata que se siente muy feliz al ser convocado por una selección europea; donde su madre es descendientes de armenios. De allí que hoy está disputando la Liga de las Naciones de UEFA. El sábado 5 de septiembre, cayó 2 a 1 con la selección de Armenia frente a Macedonia del Norte. En este caso, Norby ingresó faltando 14 minutos para finalizar el encuentro.

“Yo tengo antecedentes armenios de parte de mi mamá y a través del periodista Walter Safarián me llegó la propuesta. Lo hablé con mi familia y estoy contento de la decisión que tomé porque es el sueño de todo jugador estar en una selección¨, confesó el futbolista del Globo.

Y en la misma línea, el delantero agregó: “El técnico de la selección de Armenia me dijo que me iba a tener en cuenta para lo que viene y espera que podamos volver a entrenar pronto para que pueda ir para allá”.

Hasta el momento, Briasco jugó cuatro partidos con Armenia. Su debut fue el 24 de marzo de 2018, en un 0 a 0 ante Estonia, donde el delantero entró promediando el Segundo tiempo. Luego, enfrentó a rivales como Irlanda del Norte, Lituania y Bosnia: “Enfrenté a jugadores como (Miralem) Pjanic y (Edin) Dzeko, perdimos 2-1 ese partido, pero pudimos haberlo ganado. Les quise cambiar camiseta, pero al final decidí traerlas a casa porque eran las primeras”.

Respecto a su presente en Huracán y esta incierta situación a cerca de la vuelta del fútbol, Briasco opinó: “Se van a necesitar varias semanas para ponerse bien y entrenar en un campo de juego sería lo principal para empezar a tener contacto con la pelota. Nuestro compañero, Saúl Salcedo, que esta en Paraguay entrenando con su selección, nos contó que cuando volvió le dolían todos los músculos. Estaba descoordinado”.

En relación a su continuidad en el conjunto de Parque Patricios, el delantero de 24 años, aseguró: “Trato de estar tranquilo. Si llega una oferta evaluaré y lo hablaré con mi familia y mi representante. Pero si debo continuar en el club voy a seguir trabajando como siempre. Estoy en un club grande y siempre hay que pelear un lugar y por eso sigo preparándome de la mejor manera. Lo del Milan fue un rumor, me pusieron en una lista de posibles fichajes y nada más”, cerró.

Joaquín Caparrós no ha podido comenzar con una alegría su andadura en la Selección de Armenia. Después de meses de espera, el conjunto armenio cayó en el debut del técnico.

Macedonia del Norte hizo valer su condición de local para conseguir los primeros tres puntos en la Liga de las Naciones de la UEFA y comandar el grupo gracias a dos tantos de penal.

Y es que los tres goles del partido llegaron desde los once metros. El primero de ellos fue obra de Alioski, a los cinco minutos de partido, que puso contra las cuerdas el debut de Caparrós.

Siguió insistiendo Macedonia del Norte, consciente de que conseguir los primeros tres puntos es clave para luchar por el ascenso. Y de esta forma volvió a conseguir un penalti que en esta ocasión lo transformó Nestorovski en el minuto 38.

Pese a la dificultad del marcador y de la remontada, Armenia no se rindió. Quiso dedicarle al menos un gol a su nuevo técnico, y lo consiguió desde el punto de penalti, ya en el añadido, por medio de Barsheghyan.

Al cierre de esta edición, Armenia disputaba sus dos partidos restantes en el grupo; frente a Georgia y Estonia: este último también había caído en el debut de grupos y ahora, el DT español que dirige al marcospacense Norby Briasco, seguramente mandará a la cancha al delantero de Huracán para buscar más explosión en el ataque.

