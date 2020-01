Norberto Briasco, Norby de la Paz, Huracán y más: entrevista

Ese chico un poco tímido, de perfil bajo, no tiene problemas en charlar con Hora de Informarse a través de un diálogo que se llevó a cabo por una red social. Ahí está uno de los delanteros referentes de Huracán del Parque de los Patricios: Norberto “Norby” Briasco; el chico que se crió en el barrio Nuestra Señora de la Paz, hijo de laburantes y siempre humilde a la hora de acercarse a sus amigos: se lo pudo ver en la previa y post celebración del Año Nuevo en su barrio, precisamente desde donde provienen Leonardo Javier Ramos (estrella en el fútbol mexicano) y el boxeador top que ha surgido en los últimos tiempos de Marcos Paz: Facundo “Topo” Arce, quien actualmente vive en Villa Devoto y que viene permanentemente al barrio para visitar su familia y su hija.

Si bien Huracán no viene haciendo buena campaña y se desestabilizó luego de la partida Gustavo Alfaro, a principios de 2019, con la llegada de el Turco Antonio Mohamed, se respiraba otro aire; debido a sus excelentes trabajos como DT en México -acaba de salir campeón con el Monterrey de los argentinos-; no duró demasiado: “Quise cambiar el modo de jugar pero no me salió ni cambiar ni que los jugadores se adapten a un nuevo trabajo”, reconoció Mohamed.

Después llegó un largo interinato de Néstor Apuzzo, quien siempre aparece como el bombero que apaga los incendios del globo y encamina al plantel a creer que se puede. Actualmente, Apuzzo es el director deportivo de Huracán y ya tampoco trabajará con las inferiores; puesto que al retirarse del fútbol, el ex Huracán y Estudiantes de la Plata, entre otros equipos, Israel Damonte, se hizo cargo del equipo en el que juega Norby.

-¿Cómo te sentís con Israel Damonte, hasta hace muy poco era compañero tuyo. Cómo tabaja?

-Bien, la verdad nos estamos sintiendo bien, recién estamos arrancando este nuevo proceso; se está trabajando muy bien.

-¿Qué esperás deportivamente para este año que arranca, cuáles son tus objetivos?

-Tener la mayor cantidad de partidos posibles en Huracán para volver estar convocado a la Selección -de Armenia-, pero lo principal es hacer las cosas bien en Huracán para que después lo otro llegue solo.

-¿Tus padres continúan viviendo en Marcos Paz, sos de venir seguido?

-Si mis papás viven en el barrio La Paz, yo voy siempre las vacaciones me las pase ahí en el barrio con amigos y mi familia.

-¿Tenés onda con Leo Ramos y el Topo Arce, dos talentos deportivos de tu barrio?

-Sí, nos hablamos seguido, me hablo con los dos. Con Topo hablé hace poco para felicitarlo por la última pelea.

-¿Qué significa para vos representar a la Selección de Armenia, el periodista de Fox Sports Walter Safarian gestionó tu llegada?

-Significa mucho, porque es algo muy importante para la carrera del jugador. Si, tal cual Walter Safarian fue quien me aviso y pasó mi número a los dirigentes de allá.

Parientes directos allá no tengo o no sé no estoy enterado, la verdad que sí, me gustó el país, muy ordenado y me trataron de la mejor manera.

Y con el tema del lenguaje sabía pocas palabras que me enseñó mi mamá y mi tío, después allá se me hacía difícil, me salvó que había un traductor que trabajaba de eso, tanto para ayudarme a mí y a otros compañeros.

Norby Briasco vive el día a día de la mejor manera, entrenando duro en Huracán y manteniendo esa humildad que lo ha caracterizado desde siempre. Saludándose con los pibes del barrio y siendo consciente que al provenir de las inferiores del Globo, lo quieren mucho en el club. Así como lo aman en el club San Martín de Marcos Paz, donde la cancha principal de Avellaneda y Alsina lleva su nombre; transformándose en el chico más famoso surgido de esa cantera de niños que juegan allí. “Diviértanse, y si quieren llegar a algún equipo grande se puede con trabajo; todo es posible”, había dicho Norby cuando fue invitado el año pasado por los directivos del club de Marcos Paz.

Actualmente, en Huracán tiene un año y medio más de contrato; para este semestre no llegaron ofertas para emigrar a otro club; aunque está muy cómodo en Parque de los Patricios.

“La doble nacionalidad viene de parte de la familia de mi mamá, específicamente por mi abuelo (de apellido Balekian). Eran todos de allá y ahora están en la Argentina”, finaliza Norby, quien este año podrá celebrar su cumpleaños número 24 en tiempo y forma, porque nació un 29 de febrero.

Mariano Plaza

