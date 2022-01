Niños y jóvenes que aprenden y se divierten en las colonias Gutiérrez e Inchausti

Llega el verano y los espacios abiertos, arbolados y enormes son muy requeridos por grupos estudiantiles. En Marcos Paz hoy acampan contingentes en la EPD Colonia Inchausti y en breve comienzan los cursos de verano en el EPD Colonia Gutiérrez, lugares míticos e históricos de nuestra ciudad. Desde la dirección de la EPD Gutiérrez, Marcelo González ( director) dialogó con este medio para hablar del pasado y del presente de las instituciones.

“Desde 2015 y al cabo de 28 años trabajando en la Colonia, donde los trabajadores se pusieron al hombro los talleres, me quedé con el recuerdo de ver las caras de fascinación de los alumnos de hacer cosas nuevas. Ese fue el año en que cambió de Colonia para niños con conflictos sociales y se generó la apertura de una Casa Hogar para las escuelas. Todos los talleres tienen una modalidad recreativa, contenido de promoción de derechos y con un espíritu lúdico”, detalló González como recuerdo puntual.

Consultado sobre el libro “Colonia Gutiérrez, la Historia” (narrado por Sandra Jaca y Gustavo Tillería Berardoni), González opinó que “me parece fundamental que lo hayan escrito dos ex compañeros, tiene un condimento especial, viene a sumar porque hay una mirada casi científica de toda la cronología de la época antigua, es lo que le llamo en sepia. Está muy bien documentado. La segunda parte del libro es la más actual, desde los 90 para acá. Con Sandra Jaca (autora) hablamos para desarrollar más esta parte también. El libro narra la parte de los personajes famosos como la del Petiso Orejudo, Juan Carlos Zabala y demás; pero también te relata cómo era el viejo sistema. Para nosotros es un acontecimiento.

-Las problemáticas sociales cambiaron a lo largo del tiempo…

-En el libro se resume el paso de la historia. En lo vivencial se narran 120 años de la niñez en Argentina. No todo lo anterior fue mejor, en ese momento los chicos no tenían ni voz ni voto, ya que un juez tenía su tutela y por lo tanto decidía por ellos, hoy hay que brindarles atención y contemplar sus derechos en general, bajo las normas de la Ley 26061 del 2005. Cuando se habla de pobreza, es nuestro mayor desafio como Estado Nacional, es el de garantizar el ejercicio pleno de los derechos del niño.

-¿Se podrá volver a viejas épocas donde la Colonia tenía su propio ganado para explotar y fabricar productos lácteos?

-La impronta de la vieja Colonia en ese sentido está. En el taller de panadería fabrican sus prepizzas y facturas que ellos consumen. Impartir conocimientos que tienen que ver con el autoabastecimiento. Asimismo, estamos abiertos a propuestas de producción; si bien no es el campo original antiguo, y hay mucho campo invadido por acacias. Hay que invertir mucha plata para liberarlo de las mismas. Pero hoy tiene un valor agregado por ser un lugar sumamente arbolado (un monte hermoso), casi único en el país. Más la historia, hacen un combo interesante.

En el verano empezaremos con talleres de capacitación laboral, con respecto al programa Progresar: panadería, cerámica, radio y suena, donde se fabrican los instrumentos musicales artesanales. Suena, por ejemplo, funciona desde 2015, hay un contrabajo hecho con un bidón de agua. Guitarras hechas con bandejas de horno, etc. Los chicos hacen bombos, tambores, etc. Tiene que ver con la economía circular. A los egresados de los cursos les brindamos elementos con un kit básico de herramientas e insumos para que continúen trabajando en lo que les gusta.

Tenemos la idea de tener campamentos, reactivar talleres y en marzo abrir el cronograma habitual de jornadas específicas con los talleres que brindamos.

Para anotarse en visitas escolares la inscripción se abre en febrero para visitas desde marzo a diciembre. Se puede llamar telefónicamente a 02204771013 o enviar un email a coloniagutierrezinchausti@gmail.com.

Las jornadas con talleres son en Colonia Gutiérrez, Inchausti está abierto desde septiembre con grupos numerosos donde los chicos acampan y realizan jornadas recreativas. En Inchausti brindamos una sala de proyección, biblioteca, 4 dormis, sanitarios nuevos, duchas con agua caliente, cancha de básquet, un tanque australiano devenido en pileta que tiene sólo un metro de profundidad. No somos un recreo público, sólo el espacio funciona con niños y adolescentes.

-¿Hay algún proyecto de reestructuración edilicia en la Colonia Gutiérrez?

– Hubo una licitación donde se modernizaron los baños del teatro y la refuncionalización de la cocina y el comedor de las escuelas, cuando vienen a realizar las jornadas. Estamos a la espera de recursos, sabemos las urgencias que tiene nuestro país en este momento. Mariano Plaza

Relacionado