Néstor Mercurio, indignado por el robo de herramientas valiosas en su taller

Hace muy pocos días, el reconocido mecánico de la localidad de Marcos Paz Héctor Mercurio, fue a abrir normalmente su taller como lo hace hace 32 años consecutivos. Pero se encontró con una ingrata sorpresa: la puerta del ingreso al mismo estaba totalmente forzada.

“Por suerte acá tengo un montón de vehículos de gente que confía en mi trabajo y no tocaron los autos. Sólo se dedicaron a robar herramientas muy valiosas de mi trabajo, algunas son de última generación y me costaron un montón de esfuerzo comprarlas”, dijo con angustia Mercurio.

Por lo que cuenta Héctor las herramientas de mano desaparecieron casi todas, pero también dos escáners marca Autel, que son los más profesionales. “La verdad que no sé como los van a usar, esta gente se dedica a robar y a vender por nada”, cuenta con impotencia. Eran dos productos nuevos, “me duele mucho que a la gente de trabajo le pase esto”.

“Tengo autos para entregar pero no puedo, me robaron herramientas esenciales para finalizar los trabajos. Fui a la comisaría y si bien me atendieron muy bien, me di cuenta que la prevención que hay no fue efectiva. El daño moral que me hicieron fue duro: empecé en el oficio en 1974 y tengo 62 años. Tengo clientes que me siguen visitando; me dediqué toda la vida a mi oficio. Esta gente hace inteligencia y maldad”, cerró el mecánico.

