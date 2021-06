Naco Medina: «Cuando lo escucho al intendente pareciera que vive otra realidad»

En la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en Marcos Paz, la modalidad mixta (presencial y por zoom) fue otra vez la característica que predominó, con el afán de que en el recinto no se junte demasiada gente, más allá que se usa barbijos, las sesiones suelen durar desde 40 a minutos a pasadas la hora y media, como en este caso.

Comenzó la lectura de expedientes, como la ratificación de suscripción del convenio de revalorización de aceites vegetales, un expediente votado por unanimidad. Se ratificó la prórroga de la adhesión al estado de la emergencia sanitaria (Covid 19). Desde el Frente de Todos, se acompañó a los decretos de Nación y Provincia. “Allá por marzo del año pasado empezó la incertidumbre. Hay dos instituciones que están en una discusión del lugar que ocupan en nuestra sociedad. Justificamos por qué acompañamos la emergencia desde el rol del Estado, desde 3 ejes: salud, economía y desarrollo social. En cuanto a la salud, se gobierna desde lo desconocido y la incertidumbre. Se fortaleció el sistema público de salud, donde siempre fue vista como una mercancía y no como un derecho. No todos los países evitaron el colapso sanitario. En lo vinculado a las vacunas, hubo un faltante mundial y se está realizando una campaña de vacunación histórica. En la provincia hubo una inversión muy grande en salud e infraestructura. Por ejemplo, 125 obras nuevas y por ejemplo se adquirieron 1500 camas de terapia intensiva, 1221 respiradores; por ahí son números, pero pensar que cada uno de esos respiradores son vidas”, señaló de entrada el concejal oficialista Mateo Sagardoy, y si bien “tenemos 7 camas de terapia intensiva en el hospital municipal, el sistema nunca colapsó porque hay un sistema de salud que contiene previamente para no llegar directamente a ocupar ese lugar”, añadió.

“Un total de 158 personas generaron 17 equipos de trabajo en Marcos Paz para contener el Covid, los Centros de aislamiento no desbordaron; con servicios de enfermaría y maestranza 24 horas y 61 camas por ejemplo. El plan Detectar Municipal también llegó a 532 manzanas; se hizo un estimativo de personas alcanzadas de 10700”, apuntó Sagardoy elogiando el trabajo que se hace en Marcos Paz frente al coronavirus, haciendo hincapié en el rol del Estado. También reconoció el acompañamiento de la oposición a todas las iniciativas del oficialismo, en lo que fue la exposición más extensa de la jornada.

“Todos los decretos del Ejecutivo Municipal deben estar publicados. Este debate ya lo tuvimos. El municipio de Marcos Paz tiene personal en oficina de decretos, pero no hay que enviarle una nota formal a la secretaria de gobierno y esperar una respuesta, ese no es el procedimiento. Hay que priorizar el cuidado y la información debe estar pública, hay decretos de marzo del año pasado, quiero reiterar mi pedido y mi abstención en la votación”, subrayó Marina Salzmann (Frente de Todos, opositor).

Por el lado de Juntos por el Cambio, la concejal Lorena Harguinteguy tomó la palabra y comentó: “Hemos votado todas las emergencias necesarias, pero no hemos acompañado las administraciones arbitrariamente. Me parece inequitativo darle dos raciones por familia a cada una y no 1 a 200. Podemos evitar el costo de la caja logueada, y darle lo mismo en bolsas. La gente quiere comer hoy, y si hay 400 personas quieren comer las 400. “Las cajas están dentro de la licitación, tiene que ser una caja para que la familia la pueda transportar. El tema de la discusión podría ser si el logo sí o el logo no”, respondió María Isabel Domínguez, la esposa del intendente Ricardo Curutchet y concejal del Frente de Todos, quien le recordó a Harguinteguy que hay que eliminar los plásticos. Mientras que la de Junto por el cambio dijo de que cada familia puede acudir con su bolsa y retirar.

“Sería bueno que nosotros, que somos los concejales y hemos accedido a todos los decretos, considero que no sé por qué la concejal Salzmann, siendo de nuestro espacio, se abstenga a votar. Más allá que estén o no publicados, de todos modos el debate es válido”, señaló Carlos Guardia (oficialismo) antes de votar.

Fue un decreto que generó 9 votos positivos y 9 abstenciones, de todos modos quedó aprobado.

Obras que se vienen

“Vemos que algunos asfaltos que fueron hechos hace poco están todos rotos; como La Paz, Martín Fierro, Islas Malvinas. Queremos hacer esta salvedad y si bien acompañaremos al Ejecutivo para que haga obras, lo importante es que se mantengan y se hagan las cosas bien. En algunos casos han quedado veredas torcidas. Si bien somos oposición al gobierno municipal, acompañamos la llegada de fondos para favorecer a la ciudad en obras”, añadió Ignacio Naco Medina (Frente Justicialista). “¿Se acuerdan de la colectora Eva Perón que se iba a hacer en la ruta para la ruta 40 cuando los fondos llegaron? Si bien para realizar las obras al oficialismo le darán los números para aprobar, reitero que lo importante es que las cosas se hagan y bien”, recalcó Medina, quien cerró en que le parece que cuando lo escucha al intendente “creo que está viviendo otra realidad que no es la que se vive en Marcos Paz”, refiriéndose a que el oficialismo ya gobierna desde hace más de 18 años y que en las salas de atención de salud en los barrios, los médicos van de un lado al otro, “a veces no hay pediatra”. “Estamos peleando para que haya trabajo, el intendente municipal viene gobernando hace 18 años, hay cosas que no están resueltas y empeoraron. Celebramos que los recursos para obras lleguen, vamos a acompañar para que Marcos Paz amplíe sus derechos y mejorar la calidad de vida de los marcospacenses”, adelantando nuestro voto.

Mariano Plaza