Más que nunca, cuidar a nuestros mayores

Ante la Pandemia que nos azota, nuestras autoridades; conocedoras de la endeblez del sistema sanitario (situación que viene de décadas) decretaron una temprana cuarentena y hoy estamos entre los países con menos contagios en el mundo, pero el temido “pico” ha llegado…

Desde autoridades nacionales, ´provinciales y municipales, se han tomado diferentes medidas de protección a la población, especialmente hacia aquellas personas que por su edad o circunstancias de salud integran los llamados “grupos de riesgo”. Ello implica un alto costo a todos los niveles.

Sorprende e indigna al mismo tiempo, ver como algunas instituciones tiran por la borda el esfuerzo realizado. En el Banco de la Nación Argentina -Marcos Paz-, donde tengo mi cuenta de haber jubilatorio, el 26 de junio me acerqué a cobrar. Había una cola que superaba los 100 mts., casi todos eran jóvenes. Le consulté al señor de seguridad si no podían atenderme por caja o pasar rápido por el cajero por ser adulta mayor; me respondió a secas: “Tiene que hacer la cola como todo el mundo, es una disposición del Banco, señora”, dijo enfáticamente de mala manera. En el interior del banco sólo había un cliente sentado en la última fila de asientos; por qué me hicieron esto? Regresé a mi casa con los pies helados (fue uno de los días más fríos de lo que va del año) y las manos vacías.

Lo que narro es sólo una de las tantas situaciones donde a los adultos mayores se nos hacen correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, se nos estimula a utilizar los “comercios de cercanía” Y MUCHOS DE ELLOS NO ACEPTAN TARJETAS (se nos termina el efectivo y debemos volver al Banco a retirar dinero). Las oficinas de las diferentes reparticiones tanto nacionales, provinciales como también municipales, han reducido sus servicios y a veces es imposible comunicarse telefónicamente, lo que ahorraría muchos desplazamientos).

En cuanto a los bancos, ¿SERÍA TAN DIFÍCIL DESTINAR UN CAJERO PARA LOS TRÁMITES QUE TUVIERAN QUE REALIZAR LOS ADULTOS MAYORES? ¿SE PODRÍAN MEJORAR LAS “PÁGINAS DE INTERNET” PARA QUE, POR EJEMPLO, SACAR UN TURNO VÍA WEB NO FUESE UNA ODISEA? Con respecto a las autoridades municipales: ¿CABRÍA LA POSIBILIDAD DE DISPONER QUE LOS ADULTOS MAYORES TUVIERAN ABSOLUTA PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE COMERCIOS Y DEMÁS ENTIDADES OFICIALES O NO DE LA CIUDAD DE MARCOS PAZ?

Esta situación extrema va a terminar y entonces, si nos manejamos con valores, si protegimos a los que más lo necesitaron, si las muertes fueron las realmente “inevitables”; podremos juntos enfrentar las dificultades por venir; juntos y con la frente en alto, juntos, porque estaremos todos, porque habremos sabido salvaguardar el máximo bien: LA VIDA.-

Espero que estas sugerencias sean examinadas por quienes correspondan.

Lic. Dolores de Urquiza

