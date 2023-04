Marina Salzmann, en primera persona: candidata a intendenta

Si me tengo que definir, me defino principalmente como militante. Elegir la militancia es de alguna manera elegir una forma de vida. Es entender que gran parte del tiempo que uno tiene libre se lo va a dedicar a alguna acción solidaria, a participar de alguna actividad política y que va a tener que resignar proyectos individuales en pos de un interés más colectivo. Arranqué a militar en la facultad, cuando empecé a estudiar Ciencia Política, en ese momento junto a un grupo de estudiantes nos organizamos en torno al reclamo de condiciones edilicias y la unificación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Después seguí militando en una organización social, daba clases de apoyo escolar y colaboraba con un Bachillerato de Adultos.

Con el tiempo entendí que la militancia social sin la herramienta de la política partidaria era insuficiente y que si realmente quería aportar a un proyecto que transforme las condiciones de vida de las grandes mayorías tenía que participar en la política partidaria. Fue así que me sumé al peronismo y desde ese entonces, he participado de diferentes espacios.

Durante varios años me dediqué a trabajar en un Centro de Estudios (ATENEA), desde donde estudiamos y aportamos propuestas y proyectos vinculados al mundo del trabajo. Me especialicé en temas vinculados a la inserción laboral de mujeres y la reducción de las brechas de género.

Respecto a la influencia de mi viejo, por supuesto que ha sido sumamente importante, desde muy chica me acostumbré a que mi casa sea una unidad básica. Tengo la posibilidad de trabajar con él y aprender de su experiencia, para mí es todo un privilegio. Quito es una persona que le dedicó su vida al servicio público y que además condujo un gobierno municipal que tuvo grandes virtudes: las obras de infraestructura, los consorcios barriales, la preocupación constante por el desarrollo de Marcos Paz y por atraer fuentes de empleo a la ciudad. De todas formas, no siempre coincidimos en la mirada respecto a la política nacional, y más que bienvenido el debate. Supongo que él también aprende del grupo de jóvenes que hoy conformamos el Frente Renovador.

Así y todo la mayor influencia la he tenido de mi mamá y mi abuela, que me enseñaron el valor de ser una mujer independiente y de tener pensamiento crítico y voz propia. Tuve la enorme suerte de que me criaran dos mujeres con una personalidad muy fuerte, que desde muy chica me ayudaron a transitar mis decisiones con libertad.

Hoy estoy cumpliendo mi último año de mandato como concejal del Frente Renovador. Ha sido un honor poder ocupar ese lugar, milito activamente en el partido bajo la conducción de Sergio Massa y Malena Galmarini. En el 2019 se tomó la decisión de formar parte de la gran coalición que es el Frente de Todos.

En lo local, desde el primer momento fuimos claros respecto a nuestra posición: tenemos otro proyecto para Marcos Paz. Hemos conformado un equipo de trabajo con jóvenes militantes y profesionales que tenemos como principal objetivo que Marcos Paz sea un lugar mejor para vivir. Todos vivimos acá, queremos ver que la ciudad se desarrolle de forma armoniosa, que se ponga en funcionamiento el Parque Industrial para que se generen mayores fuentes de empleo, que haya una solución integral a la problemática de la vivienda, que el Hospital y los Centros de Atención Primaria funcionen como corresponde, que podamos vivir seguros.

Y queremos que los vecinos y vecinas sean escuchados. Notamos que hay un distanciamiento de la gestión en relación a las demandas de los vecinos de nuestra ciudad, probablemente responda a un desgaste natural luego de 20 años en el gobierno.

Nosotros somos conscientes que las problemáticas ya no son las de un pueblo del interior, somos una ciudad del conurbano y eso exige una gestión más preparada y con capacidad de dar respuesta a una infinidad de temas como los que he mencionado. Todas estas propuestas están disponibles en nuestra página web (gruporeconquista.com.ar), invitamos a que las lean, que las debatamos y que construyamos entre todos y todas algo superador. Creo que las y los marcospacenses nos merecemos más.

MARINA SALZMANN

pre candidata

a intendente por Marcos Paz