Marcos Paz se ubica entre los municipios que más segundas dosis aplicaron en relación a su población

Con el advenimiento de la tercera ola, que generará la variante Delta de Covid 19, tener a una buena cantidad de la población con la segunda dosis aplicada es vital • De hecho, el Gobierno Nacional acelerará la inoculación doble a mayores de 60 años y se esperan las segundas dosis de la Sputnik, hay gente que la espera desde hace más de 3 meses en todo el país • Si bien General Las Heras cubrió con más primeras dosis, el calendario con la segunda se aplica a mejor ritmo en Marcos Paz.

En términos epidemiológicos, las cifras oficiales muestran que los contagios en la provincia de Buenos Aires, vienen bajando. Con los números al viernes pasado, hubo un descenso del 16% en los nuevos casos promedio diarios para la última semana. Pero esta baja no tiene el mismo correlato en las muertes.

Los intendentes consultados por este medio estimaron que, aproximadamente, entre un 20 y un 30% de la población en sus distritos aún no se inscribió. Lo adjudicaron a distintos motivos, entre ellos la falta de conectividad a internet, la desinformación y confusión sobre el grupo etario que ya se puede vacunar (cualquiera mayor de mayor de 18 años se puede anotar aunque no lo llamen hasta que le toque a su grupo). También a la situación socioeconómica de un sector del Conurbano con necesidades básicas insatisfechas, al desinterés y al miedo o desconfianza a las vacunas. Frente a este panorama, Gollán les pidió a los secretarios de Salud de los municipios, esta semana, reforzar la campaña de inscripción entre las familias que cobran el el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La “turnera” -como se llama al sistema informático para inscribirse en la web Vacunate PBA – la maneja exclusivamente la cartera sanitaria bonaerense, y los jefes comunales no tienen acceso a visualizar cómo avanza la inscripción. El sistema tiene un algoritmo que determina el otorgamiento de los turnos, en función de los grupos que van siendo habilitados a vacunarse. Así, los que se anotan, luego son derivados en algún momento a alguno de los vacunatorios habilitados en el municipio donde tienen registrado su domicilio. En todo el territorio bonaerense funcionan 550 centros de vacunación.

En la primera etapa de la campaña de vacunación en la Provincia contra la COVID-19 se incluyó al personal de salud, los adultos mayores de 70 años y las personas de 60 a 69 años con co-morbilidades. Luego, se sumó a los docentes y al personal de seguridad, y a las embarazadas con factores de riesgo. La segunda etapa contempla la vacunación de las personas de entre 40 y 59 años con factores de riesgo y a todos los mayores de 60 años, con o sin enfermedades previas. El viernes, Kicillof anunció que, a partir de ayer sábado, los que superen los 60 tendrán “vacuna libre”, por lo que solo presentándose en un vacunatorio de la Provincia podrán recibir la primera dosis,. También informó que comenzaba ya la vacunación de mayores de 18 años con co-morbilidades.

Tordillo, uno de los municipios más pequeños de la provincia, con 1.807 habitantes, ya aplicó las dos dosis a 613 habitantes, por lo que el 34% de su población completó el esquema de inmunización.

En general, los distritos más pequeños en densidad poblacional, son los que tienen mayor cobertura: General Paz y Pila, con poblaciones de 11.763 y 3.966 habitantes respectivamente, cubrieron con dos dosis al 28% de la población.

Dentro de GBA, se destaca Marcos Paz, como la jurisdicción con más segundas dosis aplicadas dentro de esa área geográfica: el 15% que es más del doble de la media nacional (que es de 7%). Lo que lo ubica como una de las localidades del GBA (Gran Buenos Aires) con mayor inmunización, frente a localidades vecinas. Es de destacar la atención recibida en todos los puestos de vacunación locales.

Los tres distritos con menos población alcanzada con dos dosis son La Matanza, San Miguel y Merlo (3%), que es menos de la mitad de la media nacional.

Fuente: Dataset Ministerio de Salud de la Nación y Sala de Situación Ministerio Salud Provincia de Buenos Aires