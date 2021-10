Marcos Gagliardi, candidato de Juntos: “Se inauguraron varios parques industriales antes de las elecciones, pero no hay ninguno”

El abogado y actual concejal de Juntos por el Cambio de Marcos Paz, Marcos Gagliardi, encabeza la lista ganadora de Juntos en las elecciones Legislativas generales y como opositor, sostiene que ya es hora que en el “Honorable Concejo Deliberante haya mayoría de opositores. El gobierno municipal está desde 2003 y vemos que en la localidad hay muchísimas necesidades estructurales insatisfechas, caminando por la calle y charlando con los vecinos argumentan que quieren trabajo, que ya no alcanza con las políticas sociales clientelistas”, argumenta en diálogo directo con Hora de Informarse. “Es un poco nuestra agenda de discusión en el Concejo Deliberante. Hoy funciona cuasi como una escribanía de Ricardo Curutchet. Si quisiéramos torcer cómo se encara un problema y cómo se resuelve, no contamos con la mayoría necesaria. Peor aún sería que si el intendente logra la mayoría absoluta, podría modificar reglamentos internos; designar nombres de cargos por su cuenta, etc. Si no sumamos como fuerza política, corremos el riesgo de que todavía se fortalezcan más. Necesitamos al menos 5 concejales y tejer alianzas para empezar a tener mayoría, con 3 no nos alcanzaría.

En lo estrictamente electoral, la lista de Lorena Harguinteguy (Coalición Cívica – Juntos) tuvo que integrar a su segundo candidato al quinto lugar de Juntos por el Cambio. Es decir, Lucas Fernando Tristán Degreef ya forma parte de la lista liderada en provincia por Diego el “Colo” Santilli y Gagliardi en Marcos Paz.

-¿De qué manera se generan fuentes de trabajo de calidad? ¿Cómo acabar con el adormecimiento de la gente conformada a recursos sociales siempre escasos?

-Se ve la disconformidad en las marchas que se generan a diario en cercanías del Ministerio de Desarrollo Social. En el ámbito local, la gente me comenta que quiere trabajar, que necesita mejores accesos en los barrios, que pasaron años de abandono en calles, luminarias, servicios que se prometieron y nunca se cumplieron, es triste cómo han postergado a varios vecinos a la vida en decadencia.

Las fuentes de trabajo se generan bajando la presión impositiva y generando condiciones óptimas para que las empresas se radiquen en Marcos Paz. Hubo falta de compromiso en la inversión y puesta en funcionamiennto de los parques industriales, que tantas veces fueron inaugurados en épocas electorales. Recuerdo que por ejemplo, entre el intendente y el señor Castillo (dueño de La Salada) habían anunciado un megapolo de inversiones con estación de servicio incluida en la ruta 6, eso fue hace muchos años. Fue sólo un anuncio. También reinauguran todos los años el de la ruta 40 y la ruta 6; un lugar donde no tiene servicios de luz, no hay hidráulica, no hay cloacas, no hay nada.

Vos fijate que en materia de conectividad, sólo una línea de transporte por tierra une a Marcos Paz con el conurbano. También si bien es cierto que se acaba de reinaugurar el ramal del Belgrano Sur; he tenido reuniones permanentes con las asociaciones civiles que impulsaban la obra e insistían para que conecten a nuestra localidad con el conurbano y el intendente Curutchet no quería saber nada con la llegada del tren. Pero como fue una obra de Nación y Provincia, impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri y continuada correctamente por este, no le quedó otra que aceptar. Y luego llegaron las fotos…”

Si bien Marcos considera que la vacunación frente al Covid en Marcos Paz se organizó de modo “prolija y efectiva”, se “politizó demasiado con la misma”. De hecho, el tema que le preocupa a Marcos sería que los recursos que hay para el hospital sean “designados donde deben ir, nuestro compromiso es velar por el bienestar de los vecinos, quienes nos eligen como representantes con su voto”.

Por otra parte, Gagliardi se expresó muy preocupado acerca de la “otra conectividad: no puede ser que una misma empresa mantenga el monopolio durante años y años y se le bloquee acceder a otra a brindar el servicio de Internet, TV digital / Cable. Los marcospacenses sabemos que la empresa prestadora tiene un servicio deficiente y que la demanda cada vez se incrementa más”.

-Qué otro tema te gustaría resolver?

Problema que vienen desde la gobernación de Salzmann, como la instalación del hoy Stericycle (ex Marcos Martini), siempre fue un problema para la ecología y la vida sana de Marcos Paz. Habría que ver los controles de Acumar, los reclamos que hay sobre el arroyo La Pantanosa y los reclamos de ciudadanos que consideran al lugar como contaminante y generador de cáncer.

-¿Te gustaría ser el próximo candidato a intendente por Juntos por el Cambio?

Todos los que entendemos de fútbol sabemos que empezamos de abajo y el sueño es jugar en primera, cómo no me va a gustar?

