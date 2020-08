Marcelo González, nuevamente director

El arquitecto Marcelo González volvió a ser el director de los espacios de los espacios de SENAF en Marcos Paz y en diálogo con Hora de Informarse, comentó que “después de que la gestión anterior me corriera de la dirección en marzo de 2018, en un contexto de persecución política, la nueva gestión me honró con el ofrecimiento de retomar la tarea de conducir el proyecto ideado por mí en el año 2015, acepté orgullosamente, asumiendo la dirección del Espacio Colonia Gutiérrez, Inchausti y Capitán Sarmiento de Mercedes, el 13 de febrero de este año.

Así como están cerrados los establecimientos educativos en toda la Provincia y en casi toda la Nación, la situación en los dispositivos dependientes de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) es la misma: “En medio de esta pandemia y cuarentena, los dispositivos están cerrados pero continuamos con nuestra tarea de una forma diferente, de manera virtual, pero con el compromiso de siempre”, añadió González.

Tanto el Espacio Colonia Gutiérrez como el Inchausti en Marcos Paz, están a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, en el caso de tener que utilizarlos como lugares de aislamiento (Covid-19).

-Contanos más al respecto…

-Colaboramos con préstamos de camas para dispositivos municipales y también con compra de mercadería para organizaciones que se encargan de abastecer de comida en diferentes zonas de Marcos Paz.

Y con respecto a nuestra tarea específica, estamos haciendo videos temáticos de nuestros talleres para acompañar a niños, niñas, adolescentes y a toda la familia en este contexto de cuarentena.

Tienen contenido lúdico y propuestas de actividades. También recorridos históricos virtuales y de promisión de derechos.

Por otra parte, pronto vamos a reabrir la radio de la colonia “Voces en Vuelo” con la compra de un transmisor para poder contar con otra importante herramienta de trabajo, pensando también en las familias que no tengan acceso a internet.

Nos encuentran en Facebook Espacio Colonia Ricardo Gutiérrez, en Instagram @espaciocoloniagutierrez. Mariano Plaza

Relacionado