Malestar de padres y alumnos de la EES 1 de Marcos Paz, por la suspensión de clases por falta de calefacción

El Día 31/05/22, las clases estarán suspendidas debido a la falta de calefacción y a las bajas temperaturas. SÓLO PARA LOS SIGUIENTES CURSOS SE SUSPENDEN LAS CLASES :

4°1_ 5°2_ 6°A_ 2°A_5°A_ 3°A_ 4°A

Ese fue el escueto comunicado de la Escuela de la calle Avellaneda y Bartolomé Mitre, icónica escuela pública del centro de Marcos Paz. Las redes sociales estallaron en Marcos Paz y la reacción de los padres no se hizo esperar…

“No sólo la falta de calefacción sino también los vidrios rotos, esperemos que nuestros hijos no se reintegren a clase hasta que las condiciones edilicias estén dadas. Estamos cursando una pandemia. Es insalubre que concurran a clases sin calefacción ni vidrios. Así, ningún estudiante aprende nada. Sólo se van a enfermar”, cuenta Anahí Lampa, mamá de un alumno que allí concurre.

“Mucha falta de consideración con el turno tarde! Porque en el salón de 6to b tampoco tienen calefacción , en otros cursos de la tarde también. En simples palabras, no se pudo estar hoy con el frío que hizo.

Tenemos que llevarnos frazadas?”, dijo otra mamá, Ailén Bejarano.

“El Fondo Educativo que giró la Pcia. al Municipio de Marcos Paz desde enero a marzo 2022 es de $20.649.084 MILLONES!!! a dónde está??? pueden verificar los montos en este enlace: https://www.gba.gob.ar/…/transferencias_municipios…”, detalla Cecilia Magalí Simón.

La ex concejal de Cambiemos, Lorena Harguinteguy, reprodujo un comunicado: “El Fondo Educativo que giró la Pcia al Munic. de Marcos Paz a Marzo 2022 es de $20.649.084 (millones) y el acumulado a Dic2021 es de $100.441.539 (millones).

Sin embargo hay suspensión de clases por falta de calefacción.

Consúltenlo ustedes mismos aquí

