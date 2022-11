Malestar de los vecinos de Mariano Acosta por la tala de árboles añejos en el centro

Vecinos de Mariano Acosta, partido de Merlo, se reunieron en el

predio de la estación del ferrocarril para reclamar por la tala constante de árboles que el Municipio de Merlo está realizando en pleno centro de la ciudad.

La vecina Melany Vergés, en declaración a los medios locales dijo: “Estamos preocupados porque hace dos semanas se viene realizando esta tala en el principal pulmón verde de Mariano Acosta”, y agregó que “ya hay más de veinte árboles que van talando, algunos con más de 50 años”.

Daniel Romanello, un vecino que vive más de 60 años en la ciudad agregó: “Esta iniciativa nos despierta un poco la participación, porque esto ya pasó en la Escuela N° 2, que cortaron cuatro eucaliptos con más de 60 años y no sabemos por qué, no tenemos una respuesta concreta”. Además contó que cuando se acercó a preguntar el por qué los cortaban “la respuesta fue porque estaban podridos y la verdad que el árbol estaba intacto”.

En las publicaciones de las redes sociales no solamente muestran las imágenes de las talas, sino también de los animales muertos, pichones de horneros que se encontraban en los árboles derribados.

La jornada finalizó con un abrazo simbólico a los pocos árboles que quedan en pie en pleno centro de la Ciudad de Mariano Acosta.

“Si bien agradecemos que plantaron unos 73 árboles, talaron unos 20 que tienen entre 50 y 60 años de antiguedad. Quisimos participar en charlas con el municipio para que nuestro espacio sea respetado, somos una ciudad que deberíamos ser pulmones de la zona, estas decisiones del municipio nos preocupa. Cuando finalmente después de dejar mi numero de teléfono por varios lados para que me avisen cuando supieran qué pasaba, me llamaron avisándome que los cortaron porque estaban “viejos” y porque tenían peligro de caída y como era un espacio público, los cortaban”, sintetizó Vergés, quien llevó a cabo la viralización de la protesta.

“No contenta con la respuesta les dije que quizás no fue una decisión muy acertada, cortar tantos árboles de golpe, en la puerta del verano, en el espacio público más utilizado de Mariano Acosta sin antes preveer la plantación PREVIA de árboles”, cerró.

“Nos sacan aire, oxígeno. En uno de los árboles que cortaron había un nido de hornero, caen 3 pichones. Vamos a ver cómo mantienen regando el plan de reforestación, la idea sería crecer en espacios verdes. Caminábamos de chicos por acá, hace 64 años que vivo acá, nos están matando la identidad. El árbol no es cualquier cosa. El municipio pregona que no hay que cortar los árboles y los cortan, no sabemos por qué. El ombú de la estación terminó muriendo por haber sido mal podado por ejemplo. En la delegación local de Mariano Acosta nos dijeron que no sabían nada porque las órdenes vienen de arriba”, cerró Romanello.

Mariano Silva