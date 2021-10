Los pediatras esperan evidencias científicas convicentes para aconsejar a los papás suministrar la vacuna Sinopharm en niños

“Estamos a favor de la vacunación de menores de 12 años con vacunas seguras, como herramienta de protección para su propia salud”, aclararon. Luego, el presidente de la SAP, Omar Tabacco. Si bien está convencido “que la vacuna de Sinopharm será una vacuna segura y eficaz para menores”, señaló que necesitan “tener la evidencia científica concluyente de estudios clínicos publicados en Fase III, cosa que hoy no la tenemos”. Desde Marcos Paz, la médica pediatra Romina Antunes, quien normalmente escribe columnas para sus redes y este medio, contó que le estalló el teléfono este fin de semana y que para la vacuna hay que “esperar los resultados de las evidencias científicas”.

“Suponemos que la Anmat tendría que tener esa evidencia científica para haberla aprobado ayer. Por eso le estamos pidiendo por medio de este comunicado, los documentos en que se basó para autorizarla en menores de 3 a 12 años. Para que nuestras recomendaciones sean categóricas y basadas en evidencia”, enfatizó Tabacco.

Kreplak criticó a la Sociedad Argentina de Pediatría. En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro de Salud bonaerense dijo que para este lunes 4/10 “hay una reunión citada desde el viernes entre las autoridades de ciertas instituciones de pediatría y otras especialidades de la medicina con el Ministerio de Salud y el comité de expertos donde se les va a dar explicaciones”. “El comunicado es inoportuno, ya tenían la citación para la reunión, podían haber esperado a escuchar la información que va a estar dándose en el transcurso de esta semana”.

Para el funcionario del Gabinete de Kicillof, la organización de pediatras transmite “ansiedad, malestar e incertidumbre a una población que confía en nosotros o que debe hacerlo”. En ese sentido defendió a la ANMAT como “única organización en Argentina con capacidad de habilitar, autorizar o no, una medicación o tratamiento” y destacó que el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras provinciales “somos los únicos que tenemos la responsabilidad, la capacidad, el conocimiento y los equipos técnicos capaces de diseñar una política sanitaria”.

“A la ANMAT le pedimos, los ministros, que si creían que estaban las condiciones de regulación dadas para aprobar Sinopharm, la apruebe porque para todas las provincias es indispensable avanzar en esta etapa de vacunación. Esto es una pandemia, tenemos que tratar de evitar que sucedan terceras olas, tenemos una vacuna que está siendo utilizada en muchos países del mundo, en algunos cientos de millones de niños, y tenemos información de las agencias reguladoras de estos países que han hablado a nuestras agencias reguladoras”, argumentó.

“Hay muchas cosas que el médico de a pie no sabe pero que saben las autoridades”, apuntó Kreplak y le señaló a la Sociedad Argentina de Pediatría que “antes de salir a llevar dudas a la sociedad, corresponde hacer el trabajo serio y responsable de hablar con las instituciones primero”.

Luego de la aprobación por parte de las autoridades nacionales, este lunes llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza una partida de 114 mil vacunas Sinopharm. De esta manera, el laboratorio chino habrá completado uno de los contratos firmados con la Argentina, el cual constaba de 24 millones de estas dosis. Según Vizzotti, con esta llegada, se alcanzará la cobertura de “5 millones de adolescentes que tenemos en Argentina”, sumado la estimación de la población entre 3 y 11 años que está cerca de los 6 millones. “Va a ser muy relevante para poder avanzar”, resaltó.

