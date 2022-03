Los de Marcos Paz en Primera: Briasco se recuperó de la lesión y está disponible, mientras que Ramos ya es titular en Unión

BOCA – NORBERTO BRIASCO:

¿Qué será de la vida de Norby Briasco? Preguntan varios hinchas de Boca en las redes sociales, donde ni siquiera lo veían alistado en la lista de concentrados en los primeros amistosos del club. El último partido en el que Briasco vistió la camiseta de Boca fue en 2021, frente a Independiente por el campeonato. Después de errar un gol, partido que Boca perdió, nunca más volvió a formar parte de los convocados o ni siquiera del banco de los suplentes.

El caso del Beto es uno de los que más llama la atención, y no solamente porque se haya recuperado de un esguince de grado dos en el tobillo derecho que le llevó por lo menos un mes. Si no más bien porque desde que llegó a Boca no terminó de enganchar…

Briasco, el delantero de 26 años nacionalizado armenio que lleva 20 partidos y un gol, fue el refuerzo más caro de Boca en el mercado de pases de mitad de año del 2021: el ex Huracán le costó 3.500.000 al Xeneize, pero por ahora deportivamente el jugador no pude empezar a amortizar esa suma. Desde que llegó a Boca le costó hacer pie. Si bien arrancó de titular, y en muchos casos jugando de centrodelantero, poco a poco fue perdiendo su lugar. Hasta que en noviembre del año pasado lo perdió definitivamente después de la derrota 1-0 ante Independiente.

Nuevamente comenzó a entrenar con el grupo, que incluso este viernes ya formó parte del ensayo de fútbol formal que hizo Battaglia (jugó para los suplentes) y que sin dudas querrá comenzar a ganar terreno. Eso sí, la va a tener muy difícil porque además de que deberá recuperar el ritmo físico y futbolístico que perdió en todos estos meses, también tendrá una competencia muy complicada por delante…

Lo que pasó es que su ausencia fueron muchos los jugadores que se pusieron por delante de él, por no decir todos los que juegan en la ofensiva… Si del puesto de centrodelantero se trata, el Beto hoy tiene a Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez; mientras que si la lucha va a ir por los extremos, ahí se las tendrá que ver con Sebastián Villa, Eduardo Salvio y el Chango Zeballos, entre otros. Por lo visto, nada fácil. Sin embargo, lo bueno es que está de regreso.

LEO RAMOS – UNIÓN DE SANTA FE

Frente a Platense fue titular hasta el minuto 57; arrancó en la segunda fecha como suplente ingresando unos minutos. Se lo ve feliz en Santa Fe, adaptándose a una nueva ciudad. Hay que recordar que rescindió medio año de contrato en México para jugar en Primera, su sueño.

