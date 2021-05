“Los de la oposición se van a morir todos envenenados”

La frase del concejal Juan Aranda agitó una sesión que venía tranquila…

En la cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, con la ausencia de Juan Monasterio y la presencia virtual de los concejales Smith, Salzmann, Duarte, Da Silva y Mirás, se desarolló una sesión bastante álgida, en la que el concejal oficialista Juan Aranda sostuvo que los miembros de la oposición “se iban a morir envenenados” y “para la maldad y el oportunismo, vacunas no habrá”.

En tanto, expediente para la creación de incentivo por productividad, iniciado por el Ejecutivo Municipal tuvo 9 votos afirmativos y 7 abstenciones.

Se votó por unanimidad la denominación de la estación Belgrano Sur “Braian Toledo”. Adhesión a la red de alcaldes por la paz, unanimidad. Proyecto de ordenanza para solicitud de eximición de tasas municpales de un particular, unanimidad. Hubo también un proyecto de ordenanza para cambiar de mano la calle Bernardo de Irigoyen; declarar de interés municipal la campaña “Estrellas Amarillas”, campaña vial iniciada por los bloques Unidad Ciudadana y Frente de Todos. Hay que recordar que la idea es concientizar a quienes circulan por las calles y rutas de la ciudad para evitar accidentes de tránsito, y a la vez se eviten víctimas fatales no sólo de los conductores, sino de los peatones. Donde murió Braian Toledo, en ruta 40, se pintó una enorme estrella amarilla. Naco Medina, del PJ opositor, solicitó la reparación de la calle El Rosillo esquina Facundo Quiroga.

Lorena Harguinteguy, del bloque Juntos Por el Cambio, pidió repudiar las declaraciones del presidente de la Nación acerca del personal de Salud, se trató sobre tablas donde hugo 11 negativos y 6 afirmativos. Pasa a comisión de Legislación. La misma concejal solicitó el zanjeo de veredas del barrio Bernasconi y expresó la preocupación sobre el cierre de las escuelas en el AMBA lo que la oposición, pidió el tratamiento sobre tablas.

Pasó a legislación el proyecto de comunicación para la generación de una terminal de transporte. Luego, el concejal Juan Aranda (oficialista) se dedicó a criticar fuertemente al ex Presidente de la Nación Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, donde los acusó de endeudar al país y a la provincia, también en un contexto donde se mantuvieron enfrentados el gremio de Camioneros (Aranda es trabajador del mismo) y el ex gobierno de Cambiemos.

“Soy un defensor de la palabra y respeto las opiniones de todos, creo que hay sectores de la oposición que lo mejor que podrían hacer es llamarse a silencio, es momento de acompañar, de esta no se sale solo. Banco a este gobierno en el que me siento parte, las decisiones y atribuciones que la se le dan al Presidente”, dijo elevando la voz en un tono que no gustó a la oposición, sobre todo, cuando dijo que iban a morir envenenados.

Rápidamente, Anabel Arboledas, de Juntos por el Cambio, replicó: “Espero no morirme envenedada, como dijo Aranda recién, nosotros acompañamos todas las medidas que el oficialismo tomó en urgencias de pandemia y estuvimos a disposición. Si hay alguien que cree que pusimos palos en la rueda, me lo diga. Me siento ofendida por las palabras de Aranda. Me descolocó su manera de hablar, que es agresiva, lo importante es mantener las formas.

En tanto, Lorena Harguinteguy, del mismo bloque opositor, señaló: “No hace falta gritar para ser escuchado, cuando hablan de mí me gusta que me nombren con nombre y apellido. Si quieren que la rueda virtuosa sea de trabajo y dignidad, tienen que empezar por la educación en todo sentido”, subrayó.

Por último, Aranda volvió a pedir la palabra y pidió disculpas si alguien se había sentido identificado; y señaló a la oposición como aquellos que “salen por la tele todos los días”, haciendo alusión a los políticos de envergadura nacional, lo que tampoco cayó bien los ediles locales. De hecho, la muerte y el odio en un recinto de un Honorable Concejo Deliberante no son buenos compañeros de trabajo, en un recinto donde quienes participan, fueron votados por el pueblo, en un gobierno democrático y donde el respeto y pluralidad de ideas deben ser las características principales.