¿Los bomberos llenando piscinas? La explicación

A raíz de una imagen que estuvo circulando por las redes sociales donde se observa un camión cisterna de Bomberos llenando una pileta en un domicilio particular y en el marco de los problemas del servicio de agua corriente de nuestra ciudad, desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz dialogamos con el presidente de Bomberos Voluntarios, Ricardo Irrazábal, al respecto. Nos indicó que el llenado de piletas, frente a la dura situación económica con la pandemia, es un nuevo servicio que ofrece la asociación para poder recaudar fondos. No es gratuito sino que tiene un costo para afrontar los gastos fijos de la institución. Esta decisión fue tomada entre el Consejo Directivo y con el cuerpo activo, agregó Irrazábal.

Asimismo, nos explicó que es un servicio que se ofrece en otros cuarteles de localidades vecinas, que está dentro del marco legal y que el agua que se usa «no es de la red» domiciliaria, por lo que no afecta al servicio normal, ya que no es apta para consumir. «Todo lo que recaudamos (…) simplemente es para devolver en herramientas, en equipamiento, en capacitación (…) para cumplir con los servicios de emergencia» para la comunidad, finalizó Irrazábal.

