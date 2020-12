Los argentinos que regresen del exterior podrán seguir optando por PCR o cuarentena y los menores de 6 quedarán exceptuados

DESDE EL 16 DE DICIEMBRE​… El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), y el Ministerio de Salud, resolvieron prorrogar hasta el 6 de enero inclusive la disposición que determina que los ciudadanos argentinos, nativos y residentes, puedan optar por presentar PCR negativo o realizar el aislamiento como requisito para el ingreso al territorio nacional.

Además, desde mañana entrará en vigencia una resolución conjunta de ambas carteras que exceptuará de este requisito a los menores de 6 años de todos los países habilitados para el ingreso al país ya sean argentinos, residentes o extranjeros, provenientes de países limítrofes o con familiares argentinos.

La nueva ampliación del plazo busca que los argentinos que viajaron por vacaciones o cualquier otro motivo, no sufran contratiempos en los viajes planificados. Además, las carteras de Interior y Salud, dispusieron que los menores de 6 años queden eximidos de presentar PCR o realizar aislamiento, por lo que el único requerimiento para su ingreso será la presentación de una Declaración Jurada electrónica y seguro Covid si ingresan como turistas.

El requisito migratorio de un PCR empezaba a regir desde las 00 del domingo 6 de diciembre, se prolongó en principio con carácter de optativo hasta las 00 del miércoles 16, y ahora se estipuló una nueva extensión que alcanza a todos los argentinos nativos y extranjeros residentes.

La realización del PCR no podrá ser previa a 72 horas del embarque y se deberá adjuntar a la Declaración Jurada electrónica que se debe completar dentro de las 48 horas previas a embarcar.

Los requisitos para el ingreso al territorio nacional son los siguientes:

ARGENTINOS NATIVOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAIS

1) Completar Declaración Jurada electrónica (disponible en página web de Migraciones) dentro de las 48 horas previas a embarcar

2) Se puede optar por PCR negativo o realizar cuarentena.

3) A partir de 6 de enero a las 00 debe presentar PCR negativo OBLIGATORIO

EXTRANJEROS NATIVOS O CON RESIDENCIA EN PAISES LIMITROFES

1) Completar Declaración Jurada electrónico (disponible en página web de Migraciones) dentro de las 48 horas previas a embarcar

2) PCR negativo (no más de 72 hs. previas a embarcar), adjuntar a DDJJ y presentar físico en el momento del embarque

3) Seguro médico Covid-19, adjuntar a DDJJ y presentar físico en el momento del embarque

EXTRANJEROS CON FAMILIARES DIRECTOS DE NACIONALIDAD ARGENTINA Y RESIDENTES EN EL PAIS

Podrán realizar gestión ante: 1) consulado, 2) Dirección Nacional de Migraciones

1) CONSULADO

«Visa por reunificación familiar» cuesta entre 550 y 850 dólares y habilita al extranjero a solicitar la residencia permanente en Argentina. Pasos:

a) Presentar certificado de nacimiento, matrimonio, convivencia o unión convivencial, debidamente apostillado o legalizado, que compruebe el vínculo directo con un ciudadano argentino o residente, copia del DNI argentino del familiar

b) Cancillería de intervención a Ministerio de Salud y Dirección Nacional de Migraciones para autorizar el ingreso

c) Dentro de las 48 horas previas al embarque, completar DDJJ electrónica con PCR negativo (no más de 72 horas previas al embarque)

d) Presentar PCR negativo físico en el momento del embarque, caso contrario no podrá abordar el vuelo

2) DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Para visita de familiar argentino (no otorga residencia) con tasa migratoria de 9.000 pesos (Decreto N° 865/19 artículo 1° inciso m). Pasos:

a) Presentar ante la aerolínea certificado de nacimiento, matrimonio, convivencia o unión convivencial, debidamente apostillado o legalizado, que compruebe el vínculo directo con un ciudadano argentino o residente, copia del DNI argentino del familiar y reserva de pasajes

b) Presentar ante la aerolínea nota de solicitud donde se explique brevemente la necesidad de la visita, fechas de partida y regreso y lugar donde se hospedará

c) Dentro de las 48 horas previas al embarque, completar DDJJ electrónica donde debe adjuntar PCR negativo (no más de 72 horas previas al embarque) y seguro médico Covid-19

d) Presentar PCR negativo físico y seguro médico Covid-19 físico en el momento del embarque, caso contrario no podrá abordar el vuelo.