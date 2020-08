Leo Ramos se va del León porque su DT no lo tuvo en cuenta, para colmo llegó Gigliotti

Seguramente es una de las “novelas” del fútbol mexicano. El delantero de Marcos Paz, que lleva la 9 en la espalda del León; no será tenido en cuenta por el entrenador Nacho Ambriz y de un momento a otro, el delantero junto a su familia pueden abandonar la ciudad de Guanajuato, León; donde actualmente viven.

Antes de cerrar esta edición, Leo desmintió su desvinculación con el club “Fiera”, aunque sí admitió que “Hubo acercamientos de Orlando City -MLS- y de varios equipos de otros países más! Pero de momento todo sigue igual y sigo en León”, añadió Leo para Hora de Informarse; un poco poniendo paños fríos al momento de transición que está viviendo en aquél país. Hay que tener en cuenta que Leo Ramos fue figura en Cafetaleros, siendo goleador, consiguiendo el campeonato pero no había podido ascender a Primera División porque el estadio de ese club no cumple con los requisitos que exige la máxima categoría de aquél país. Luego fue contratado por Lobos Buap, un equipo franquicia en el que fue figura y goleador; para posteriormente desembarcar en el León, el último subcampeón y pudo haberse ido a Pachuca; otro interesado en los goles de Leo.

Ramos, de 30 años, convirtió seis goles en 20 apariciones desde 2019 con el Club León. Antes de eso, con Lobos BUAP, anotó 16 veces en 23 apariciones. Su tiempo con León se ha postergado un poco debido a lesionesmenores y, según los informes, no encajaba mejor con el estilo de juego de León, pero parece un delantero capaz de Liga MX y probablemente le iría bien en la MLS.

Por otro lado, la prensa mexicana habla de un “chispazo” entre Ramos y el DT: “En esa nota solo dije que me habían informado ( la dirigencia ) de que no le tendrán en cuenta para esta temporada ! Y me preguntaron que si el dt me había hablado y trasmitido eso . Y les dije que el nunca me hablo .

