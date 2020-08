Leo Ramos se convirtió en jugador del Pachuca mexicano; debutó jugando bien

El delantero Leo Ramos fue oficializado como fichaje del Pachuca de cara al Guard1anes 2020 mediante un video colgado en redes sociales, en el que también presentan el regreso de Víctor Guzmán a la actividad con el club, luego de una suspensión de ocho meses después de dar positivo en un examen antidoping.

En primera instancia, la grabación muestra a Guzmán ‘chocando puños’ con los aficionados al club mientras la cámara se acerca a su mano, sin embargo, quien aparece posteriormente es el atacante argentino de 31 años, que ha tenido paso previo por la Liga BBVA MX con el extinto Lobos BUAP, así como con León.

En su paso por el club Lobos Buap, el oriundo de Marcos Paz disputó 23 duelos de liga durante la temporada 2018-19 y marcó en 16 ocasiones, números que llamaron la atención de la ‘Fiera’ -León- para ficharlo ante la inminente desaparición de la entidad poblana, que dio paso a FC Juárez en la Primera División.

Con León, Ramos disputó 20 duelos, diez como titular, la misma cantidad como suplente, y marcó en seis ocasiones. En el periódico anterior, este medio había anunciado que el DT del líder del campeonato mexicano, el León, no iba a tener en cuenta a Leo Ramos.

El cuadro del uruguayo Paulo Pezzolano, con el empate, se recompuso y buscó retomar la iniciativa. Al minuto 67, Leonardo Ramos, quien llevaba apenas unos minutos en el terreno de juego. sirvió por derecha para Felipe Pardo. El colombiano remató de cabeza como un nueve y venció a Miguel Fraga. Diez minutos después, el técnico uruguayo realizó una sustitución: Víctor Guzmán ingresó en lugar de Erick Sánchez. El ‘Pocho’ llevaba desde noviembre de 2019 sin jugar un partido oficial.

Todo apuntaba a que Pachuca se llevaría los tres puntos en el Huracán, pero Mazatlán apareció de nueva cuenta para aguar los planes. Muy tarde en el encuentro, al 86, Cándido Ramírez trazó un servicio para la llegada de César Huerta; el ex jugador de Chivas empalmó la pelota de primera intención y venció a Ustari -arquero de Pachuca- para poner el 3-3 que parecía definitivo. Ya cuando parecía que no iba a haber tiempo para más, los Tuzos (Pachuca) con más empuje que futbol consiguieron la ventaja definitiva.

Por suerte la película tiene final feliz: Leo y su familia se quedaron en México, donde están viviendo desde el 2017.

