Le fracturaron el cráneo con un piedrazo, a la salida de The Box

Unas treinta personas pidieron justicia el martes 19 de julio, en las inmediaciones y frente del boliche The Box en Marcos Paz, a raíz de la agresión que sufrió Luis Alberto “Purri” Giménez, un joven que a la salida del boliche recibió un piedrazo en su cabeza, casi letal, que le provocó una fractura de cráneo con hundimiento. De inmediato, fue trasladado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y familiares y amigos imploran por su recuperación.

El joven, que pelea por su vida, ya ha recibido intervenciones médicas y se espera su evolución. Mientras tanto, en San Martín 313 se congregaron con pancartas y corte de calle los familiares y amigos para solicitar justicia. En tanto, desde la comisaría local, la subcomisaria Lorena Mota añadió que si bien no hay detenidos, «la autoría está establecida».

En ese contexto, Patricia Giménez, hermana de Luis, contó a Crónica TV que el reclamo no era para el boliche. “La policía tapa todo, no sé por qué no se metieron”, apuntó contra los efectivos que se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido. (Punto de Noticias). Al parecer, el incidente se desató luego de que la víctima fuera expulsada por la seguridad del boliche; fue increpado por una mujer que le dijo «andá a hacer quilombo a otro lado», Luis respondió, y los hombres que acompañaban a la mujer comenzaron a agredir a «Purri» hasta que alguien le arrojó un cascotazo.

En declaraciones a Punto de Noticias, Julio Montes de Oca, dueño de The Box, lamentó lo ocurrido el domingo 17 de julio. «Desde el domingo, ni bien ocurrió el hecho, la fiscalía y la comisaría nos pidieron todas las cámaras, y estuvimos trabajando hasta las 10 de la noche brindando absolutamente todas las cámaras. Nos solidarizamos con la familia. Lo acontecido nos apena realmente demasiado». El miércoles 20/07, el boliche no abre sus puertas para la celebración del Día del Amigo.