La Federal se mete de lleno en áreas conflictivas de Marcos Paz, operativos de todo tipo

Unos seis efectivos por día de la Policía Federal pertenecientes a la Delegación Morón se sumaron, desde el 26 de mayo, a los operativos de seguridad, chequeo de documentación e identificación personal, vehicular y de circulación permitida en Marcos Paz.

Con amplios recursos tecnológicos y con dos patrulleros (uno de cada lado de la ruta 40 y calle Monteagudo), frente al ex puesto de Gendarmería, se los vio muy activos y brindando seguridad a la población: “No sólo se da en el marco de la pandemia; también el estricto control vehicular que la fuerza ejerce puede cruzar datos a través de una computadora para saber si la persona tiene o no antecedentes”, explica el director de Seguridad de la Marcos Paz, Silvano Prestin, quien fuera en su momento director de Tránsito.

De allí que, desde su óptica, la fuerza federal que ya patrulla Marcos Paz no sólo se ubicará en puntos estratégicos para controlar el tránsito si no también para meterse de lleno en los puntos más conflictivos de la localidad, para prevenir y actuar cuando los delincuentes intenten violar las normas de los ciudadanos de bien.

Prestin, en diálogo exclusivo con Hora de Informarse, agregó que unos seis a 8 efectivos por día y “por 3 días por semana de presencia activa en el distrito, realizarán todo tipo de controles y a la vez, si fuera necesario, reforzarán su labor con otros grupos que dependen de la misma fuerza pero que se abocan a tareas especiales y delitos complejos”, añadió.

Por otro lado, el control policial que se suma a la Bonaerense de Marcos Paz es de modalidad avanzada, los operativos son espontáneos y los “efectivos se están adecuando a la localidad de a poco, propuse la idea de que haya el día de mañana un destacamento o lugar donde puedan quedarse de un día para el otro alojados en la ciudad”, agregó Prestin. Asimismo, si bien hay efectivos de la Policía Federal residiendo en Marcos Paz, no pertenecen a la Delegación Morón. Por otra parte, el funcionario de Marcos Paz. “Se han emitido notas a autoridades de la Nación para tratar de reforzar la seguridad con Gendarmería Nacional, para que vuelva a Marcos Paz”, informó Prestin.

Con respecto a los controles de tránsito vinculados a la pandemia covid-19, un auto eludió un control en la ruta, fue captado por las cámaras de seguridad y se le inició una causa penal. A la vez que Prestin “finalizó sorprendido el contacto con este medio, cuando sostuvo que desde hace más de un mes hemos notificado a más de 2000 infractores por violar la cuarentena, que luego deberán enfrentar una causa penal”.

