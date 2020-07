La calle Sarmiento ahora es peatonal; Marcos Paz ya llegó a los 100 casos de coronavirus

En la conferencia de prensa, el intendente Ricardo Curutchet agradeció por el trabajo que hacen voluntarios a personas que colaboran con las familias más vulnerables, en un 9 de Julio no masivo.

“Debo mencionarles, si me permiten en los números que venimos observando en el distrito de Marcos Paz; estamos acompañando en el dolor a los fallecidos y sus familias (8 decesos); y el respeto para que el que está transitando la enfermedad. Estamos inmersos en un trabajo entre el municipio, la provincia y la Nación. Ahora la responsabilidad la tenemos nosotros; pero hay algún porcentaje de la gente que aún no entiende sin querer puede transmitirle la enfermedad a una persona de riesgo, que puede ser un familiar directo”.

“La mayor circulación aumenta los riesgos de contagio. En la idiosincracia de Marcos Paz se representa en la calles bancarias; en el caso del movimiento y circulación interna. En esas dos cuadras de Sarmiento entre Aguero y Boulevard 25 de Mayo -colocaremos despacio maseteros y bicicleteras, será de lunes a sábados entre las 9 y las 17 horas-, son todos comercios esenciales y de cercanía. Para ir preparando será de ensayo y de error.

Estamos gestionando con el Banco Provincia generar un pequeño centro de expedición de efectivo en el Cic de Nuestra Señora de la Paz. Refuncionalizar la parada de empresa de transporte.

Vamos a estar lanzando en estos días un programa de Precios Cuidados Marcos Paz; como es una aplicación tecnológica y vamos a invitar a los comerciantes a los acuerdos de compromiso por un mes”.

