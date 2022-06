Kicillof acompañó a Curutchet en la inauguración del jardín 915

El intendente Ricardo Curutchet junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, encabezaron esta mañana el acto de inauguración del Jardín de Infantes Nº 915 ubicado en el barrio La Capilla y realizado en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Ricardo expresó que “el Jardín Nº 915 es una realidad” que hoy es posible no solo gracias a la articulación entre Nación, Provincia y Municipio sino también “a los sueños de una sociedad” que no bajó los brazos. “Estos sueños que hoy podemos retomar no son palabras, son hechos concretos, es la Ruta 40, es el Jardín y serán los futuros jardines, la primaria y secundaria” que ya se están proyectando, aseguró el intendente, comprometiéndose a “seguir trabajando por esta hermosa comunidad que quiere y se merece vivir mejor”.

Luego, Sileoni destacó que “hoy es un día de fiesta en el que se inaugura un nuevo jardín y donde se conquistan nuevos derechos”, señaló y reafirmó que “las comunidades sueñan y luchan todos los días pero tienen éxito algunas veces, eso tiene que ver con que ese sueño confluyen en una decisión política que decida que la educación debe ser para todos”.

Por su parte, Kicillof señaló que “lo que inauguramos acá es un pedazo del futuro de Marcos Paz”, y destacó que “a pesar de dos años de pandemia hoy estamos inaugurando el edificio Nº 85 en la Provincia”. “Cada inauguración nos llena de orgullo tanto como las más de 4 mil obras de reparación y mantenimiento que hemos finalizado para mejorar la infraestructura en las escuelas”, afirmó.

El gobernador destacó además que “abrir una escuela es un acto fundacional, es un momento donde la comunidad ve que donde no había nada ahora aparece un edificio donde sus chicos y sus chicas van a pasar años de su vida”. “Hoy se está abriendo un camino a miles de bonaerenses para que su vida tenga más dignidad”, concluyó.

Participaron del acto autoridades municipales, educativas, el Jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leo Nardini y el intendente de Navarro, Facundo Diz.