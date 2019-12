Juraron el intendente Ricardo Curutchet y los concejales electos, en la Plaza San Martín

En sintonía con la asunción de autoridades del Gobierno Nacional, un poco más temprano que Alberto Fernández jurara como presidente de la Nación; el intendente Ricardo Curutchet y los nuevos concejales juraron, por un lapso de 4 años; por Dios y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo sus funciones a las que han sido elegidos por la ciudadanía. También las nuevas autoridades del Consejo Escolar de Marcos Paz hicieron su propio juramento.

Mientras lo acompañaba la orquesta sinfónica juvenil de Marcos Paz, en un marco de total armonía, el intendente Ricardo Curuchet juró por quinta vez consecutiva como intendente de Marcos Paz, y este camino a los 20 años como jefe de comuna llegará a su fin en el 2024; ya que por ley no puede volver a ser reelecto.

Una vez izada la bandera argentina, y con la entonación de la canción patria “Aurora” Verónica Broese juró como nueva presidenta del consejo escolar; y Mónica Gómez y Ariel Ramírez hicieron lo mismo como flamantes consejeros escolares, todos representando al oficialismo de Frente de Todos.

Posteriormente, el secretario reelecto del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Botto le dio paso a Verónica Casco, quien juró como flamante presidenta del Honorable Concejo Deliberante; acto muy aplaudido por quienes se encontraban presentes. Posteriormente, llegó el turno de las nuevas caras del HCD -algunos ya fueron concejales en otros períodos-.

Por la oposición más numerosa al Frente de Todos, Juntos por el cambio incorpora al HCD a Carlos Albertella; Adela Salto y Alejandro Duarte. Por el lado del oficialismo Frente de Todos; juraron Juan Aranda, Guillermo Da Silva, Joaquín Garitonandía; Adriana Miras y Marina Salzmann.

Luego de que el aplausómetro subiera cuando hizo su juramento el intendente Ricardo Curutchet; cerró el acto con un cálido brindis.

“Este equipo ha hecho las cosas muy bien porque ha sido la mejor victoria de todos estos años que me ha tocado dirigir, de las mejores de la historia de Marcos Paz y de las mejores de la Provincia de Buenos Aires por lo tanto, equipo que gana no se toca pero va a haber novedades y sorpresas, no nos podemos quedar en el estado de confort”, señaló Curutchet.

“Empieza un nuevo capítulo de la historia donde todos y todas vamos a ser protagonistas.

Alberto Fernández junto a Cristina van a conducir la reconstrucción de derechos y consolidar un proyecto popular e inclusivo que se sostenga en el tiempo y garantice el bienestar de todos”; cuenta Ricardo Curutchet, al referirse a la dupla presidencial que acaba de estrenar el cargo.

“Hoy asumo nuevamente como intendente de Marcos Paz, mi pueblo. Es un orgullo total poder representarlos y un desafío enorme. Estoy convencido que el futuro será mejor”, dijo Curuchet.

