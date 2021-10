Juan Marán en uno de sus mejores momentos en los ránkings de la AAT, repasamos el recorrido de su carrera

En el tenis no todo es color de rosa, tampoco es un deporte de elite, dado que es súper accesible y lo único que hace falta es convicción y actitud para crecer dentro de la cancha. Así le sucedió a Juan Marán, el reconocido martillero público y tasador de Marcos Paz.

Hoy, en la categoría Senior, Juan en +35 ocupa el tercer (3º) lugar en el ranking de la Asociación Argentina de Tenis y se estaría clasificado para el mundial 2022 que se jugaría el año que viene en Estados Unidos -sede a definir-, (ingresan los primeros 4 clasificados del país).

-¿Por qué elegiste el tenis para dedicarte a competir fuera de Marcos Paz?

-Cuando arranqué a jugar a los 18 (hoy Juan tiene 37 años) años éramos pocos los que jugábamos en Marcos Paz. Lo hice para crecer, aprender, sumar experiencia, conocer gente y clubes enfrentando a diferentes jugadores con diversos estilos y niveles. Fue todo muy lindo al principio, estaba muy entusiasmado con la legión del tenis argentino y me gustaba mucho Gastón Gaudio. Entré a Circuito Tenis y aproveché que viví unos años en Capital, lo que me generaba cercanía a todo. Sabía que enfrentando a jugadores diferentes de otros niveles vas aprendiendo, primero perdés y perdés, y después les empezás a ganar o emparejar partidos. Luego de unos años, empezamos a jugar con “El Campito” torneos interclubes del oeste. En Marcos Paz no se juega interclubes de la Asociación Argentina de Tenis porque te piden 3 canchas linderas, lo que no hay acá. Llegamos a 3 finales y ganamos dos. En 2019 (estaba 12º en el ranking nacional, ahora 3º) pasé a +35 en el ránking de la AAT.

-Contanos para contextualizar la información, qué torneos ganaste últimamente a en condición de singlista o doblista… A principios de año ganaste el G3 organizado en Escobar junto a Rodrigo Galati (dobles)…

-Este año logré el ascenso a Segunda con San Lorenzo en interclubes cat + 35 3ra. Por otro lado compito a nivel nacional en los torneos seniors de la AAT en single y dobles. En la Asociación Argentina de Tenis se considera Junior a un jugador que tiene menor de 19 años. Luego pasás a ser Senior. De 19 a 29 y luego se fracciona cada 5 años. Con Rodrigo Galati jugamos dobles en categoría +19 porque el tiene 28 y no puede subir de edad, yo sí puedo bajar a Senior +19. Por lo tanto, en dobles estoy en +19 y soy +35 en singles. Con Rodrigo entrenamos hace ya casi 10 años. el tiene muy buena volea y se mueve muy bien en la red. Yo saco parejo, de acuerdo a donde va el saque el sabe si se cruza o no. Rodri saca bien y yo estoy mejor jugando desde el fondo.

Claro y contundente, Juan explica su evolución en un deporte que requiere de mucho sacrificio individual y convencimiento. A raíz de sus deseos de clasificar al Mundial +35 Senior del año próximo, deberá mantener o mejorar su lugar en ránking, que no es nada fácil. Sabe que entre los primeros 4, lo único que tiene bonificado es la inscripción al certamen que se disputaría en los Estados Unidos -sede a definir-. El resto, es amor por el deporte.

Viene de ganar el G3 en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Biblioteca Mariano Moreno y un G2 en Parque Sarmiento como singlista. Junto a Rodrigo Galati marchan EN EL PRIMER LUGAR DEL RÁNKING NACIONAL en dobles +19: “Ganamos G3 Moreno, G3 Independiente de Escobar, G2 Club San Fernández, G1 Regatas de Laviron”, cierra orgulloso Juan. Que sigan los éxitos.

Entrevista y texto:

Mariano Plaza

