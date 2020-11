Interesantes estadísticas del Covid en Marcos Paz, la vacuna rusa llegaría en diciembre

Como cada miércoles, en la Casa de la Cultura, se dio a conocer el informe semanal de Salud. Desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz estuvimos presentes y dialogamos con Alicia Blanpain, secretaria de Salud Pública, y con Facundo Pastor, director del Hospital Municipal. Ambos recordaron que incluso dentro del DISPO, la pandemia no terminó y es imprescindible continuar respetando los protocolos y las medidas de higiene: uso obligatorio de tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento social.

En relación al Covid-19, Blanpain recordó que el informe de la Triple Campaña Sanitaria ahora es semanal y se actualiza todos los viernes. Según los últimos datos publicados, hay 182 casos en curso, 237 en estudio, 2436 descartados, 1903 personas dadas de alta y 56 fallecidos. De nuestra población, sólo el 5% necesitó de los servicios de internación; y de este pequeño porcentaje, el 60% cursó la internación en el Hospital Municipal, el otro 40% fue fuera del distrito. Asimismo, Blanpain nos brindó los porcentajes de incidencia de la enfermedad según la edad. Entre los 15 y 59 años es la franja etaria más afectada, con un total de 1512 personas; entre 0 y 14 años, 101 personas; más de 60 años, 197 personas. Esto da un promedio de 38 años que se considera una edad relativamente joven. En cuanto al modo de contagio, un 33% de la población afectada fue por contacto estrecho; un 55% por circulación comunitaria; un 9% corresponde a las actividades de personal de seguridad y un 3% al personal de salud.

Pastor indicó que los fallecidos por Covid en Marcos Paz, «ninguno ha sido sin conmorbilidades» y no es un virus peligroso para niños y jóvenes, estos son canales de transmisión del virus, razón por la cual recomendó continuar con las medidas y recordó que «tenemos un personal de Salud que si bien está trabajando, está cansado». Al día de la fecha hay 2 trabajadores de salud en aislamiento domiciliario y no hay internados en el Hospital de Marcos Paz.

En relación al área de Obstetricia que nunca dejó de hacer los controles mes a mes, han comenzado nuevas estrategias de comunicación que permiten articular el trabajo del Hospital Municipal con las Unidades Sanitarias. Visitando https://www.facebook.com/Obstetricia-Marcos-Paz-115413980332073 podés encontrar horarios de atención, información, entre otras utilidades. Esto es parte de «dar a conocer y enfatizar que hay otras patologías, hay otras cuestiones que tienen que ver con la prevención y promoción de la salud», apuntó Blanpain.

Sobre el calendario de vacunación, Blanpain indicó enfáticamente que «la recomendación es ir a vacunar», que los vecinos no esperen hasta último momento. Agregó que «los vacunatorios están con todas las enfermeras y todas las dosis para todas las edades». En relación a ello, la secretaria de Salud Pública recordó que se han realizado jornadas de atención primaria para difundir esto y que también es un área que articula con las jornadas del programa Detectar. De las mismas ya han participado 25 barrios donde se visitaron alrededor de 400 viviendas por cada uno de ellos, brindando información no solo sobre Covid-19 sino también sobre estas otras cuestiones.

Blanpain nos adelantó que están dialogando para que vuelvan las castraciones de mascotas con un bajo arancel. Están pidiendo presupuestos y acordar un precio que se accesible a los vecinos y que permita darle continuidad semanal al proyecto.

Por su parte, Pastor volvió a apuntar, al igual que la semana pasada, sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Esta semana acontecieron 5 accidentes, 2 de ellas registraron heridos de gravedad. Una con lesión de miembro inferior, en la cual el paciente permanece internado y espera a ser operado. Otra, con traumatismo de cráneo, ya se realizó la tomografía correspondiente al paciente y está esperando la derivación por su obra social.

Por último, Pastor habló sobre la vacuna rusa. Indicó que la ventaja de esta vacuna es que no requiere refrigeración, lo que mejora la logística y distribución. Estima que va a llegar a Marcos Paz en diciembre, según lo estipulado por la provincia de Buenos Aires. Tendrán prioridad en la aplicación el personal de salud y los pacientes de riesgo, finalizó.

