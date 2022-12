Ignacio Torres en el mundial de gimnasia de trampolín en Sofía, Bulgaria, enterate cómo le fue

Ignacio Torres, el chico de Agustín Ferrari que entrena gimnasia de trampolín en el Cef Nº 96 y en el Cef Nº 31 de Marcos Paz, acaba de conseguir una actuación histórica no sólo para su trabajo personal, sinode para seguir creyendo en la Selección Argentina de Gimnasia de Trampolín. En la categoría de 17 a 21 años, finalizó 23º entre 41 participantes de todo el planeta, lo que hace más trascendente su actuación.

A Ignacio lo entrena su papá Agustín, un hombre todoterreno que también lo hace con chicas de Marcos Paz y que, recientemente, hemos publicado excelentes resultados con campeonas argentinas.

Si bien los Torres tuvieron un viaje largo por una eterna escala en Turquía, están disfrutando de la estadía en Bulgaria, hospedados en un hotel Premium que les otorga la organización del evento y que está estratégicamente ubicado cerca del aeropuerto de la capital de Bulgaria. Fueron 12 gimnastas, 5 entrenadores, una jefa de equipo y una jueza internacional. “Todos vinimos a ver a todos y nos acompañamos entre nosotros. Hay un buen clima de equipo y el rendimiento del equipo en general no competía desde el 2019”, agregó Agustín.

El entrenador, contó que por el lado de Ignacio, tuvo una pequeña falla en la caída del primer salto, pero los dos últimos de las series (2) son saltos nuevos, recién estrenados. Aunque un puesto 23 no refleja un buen resultado internacional, para nosotros es muchísimo”, subrayó.

En este contexto y para solventar gastos que se consumen en Euros, Agustín e Ignacio, recibieron una contribución del Municipio de Merlo, a quienes están muy agradecidos. Agustín participó el jueves 24 de noviembre y el evento se desarrolló desde el 18 al 27 de noviembre.

Mariano Plaza

Relacionado