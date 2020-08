Hoy, entrena en el patio de su casa con un aro e indicaciones por zoom, dónde jugará Sofía Acevedo en el 2021?

¿Se va a otro continente?.. A los 19 años y ya con varios transitados en el básquet, Sofía Acevedo, quien fuera medalla plateada en los Juegos Olímpicos para la Juventud en 2018, consigue, año tras año varios reconocimientos. Entre ellos, fue MVP (Most Valuable Player – Jugador más valioso) de la WNBA (Asociación Nacional -EEUU- de Baloncesto Femenino) durante dos años consecutivos, la invitaron a Campus de la WNBA en México y otras países; y ahora, en diálogo exclusivo con Hora de Informarse, acaba de confirmar que ya no volverá al club granate, donde venía entrenando y representando a Lanús en primera división.

“Yo firmé un contrato con una agencia de representación a principio de este año. Es europea, por lo tanto mi futuro va más por ese lado. La idea antes de la pandemia era hacer un viaje más que nada de entrenamientos y luego decidir que era lo mejor”, cuenta Sofía desde Marcos Paz, donde está pasando la cuarentena junto a su familia.

-¿Cómo la estás llevando, cómo hacés para entrenar sabiendo que los clubes están cerrados?

-La estoy pasando en Marcos Paz, con mi familia. Estoy entrenando en mi casa, tengo un patio bastante grande que me permite moverme y un aro!

Recibo rutinas de preparador físico y me entreno bastante con un entrenador que conocí en la academia NBA , que es más que nada dribbling . Entrenamos por zoom.

-¿Actividades que realizaste durante esta cuarentena?

-Participé de muchas charlas y vivos. Obvio que cada una me deja lo suyo no?, la que realizó el club Los Unitarios tuvo un sabor especial porque nada es mi club y es gente que quiero!

-En una foto, posteaste que no soportabas más la cuarentena…¿Cambiaste muchos hábitos al respecto de tantos días de encierro?

-Jajaja sí, ya no aguanto más la cuarentena! Pero nada, trato de estar tranquila y de seguir entrenando . A esta altura tener motivación o ganas es muy difícil. Pero bueno! Se tiene que seguir.

Incorporé otros hábitos en esta cuarentena y creo que son buenos: duermo más pero me despierto temprano y cambié un poco la alimentación.

-Hablame de calendarios: ¿terminaste la secundaria? ¿Ya se terminó el año de básquet femenino en nuestro país?

-La escuela secundaria la terminé en Lanús sí, la verdad es que no arranqué a estudiar nada después de la secundaria.

La verdad me parece que ya se dio todo por finalizado , no sé cómo seguirá el 2020. Si bien mi idea es no continuar en Lanús no sé cómo seguirá todo.

Cuenta también Sofía que deberá esperar para que le asignen un club en Europa debido a la pandemia del coronavirus y porque por más que quisiera, aún no se puede volar comercialmente en nuestro país. Si bien en Europa están atravesando la “nueva normalidad”, el basquetbol prácticamente no arrancó en el Viejo Continente.

“El pase mío está en Lanus. Pero digamos que soy jugadora libre. Al club Lanús quiero agradecerle por los años de aprendizaje! Ya no vuelvo a jugar en Lanús”, dando por finalizada una etapa importantísima en su vida, puente que la llevó a la Selección Argentina. Se veía venir desde hace rato que Sofía, por su nivel, podrá dedicarse al basquetbol en otras latitudes, disfrutar del deporte y poder vivir del mismo, como hoy ocurre en países de Europa y en Norteamérica.

Hay una frase, que precisamente define a Sofi y fue hace un año y medio aproximadamente: “Es probablemente LA MEJOR BASE DE 17 AÑOS QUE VI EN MI VIDA”, dijo Stephen Curry, al frente del campus de la NBA Academy. “Le sale todo muy fácil. Puede hacer de todo: aprovechar la diferencia de estatura -mide 1,67 m.-, atravesar a una defensora por su físico, tirar de media distancia, crear su tiro y además tiene un IQ (Intelligence Quotient, o sea, coeficiente intelectual) de básquetbol muy elevado.

Mariano Plaza

