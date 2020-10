Hasta el viernes, Sofía está en cuarentena

Ya instalada en un hotel de Montevideo, la extraordinaria basquebolista de Marcos Paz Sofía Acevedo, y con unas ganas de debutar en Defensor Sporting de Uruguay, para entrar en ritmo, entrena en su habitación, mientras espera que le den el ok para sumarse al equipo que le dio la chance de jugar un torneo que durará 45 días.

Si bien este sábado 9 de octubre técnicamente Sofía Acevedo, la ex Lanús y actual perimetral de la Selección Juvenil Argentina, a los 19 años, haría su debut internacional en el próximo encuentro; dado que hasta el momento no pudo conocer en cancha a sus nuevas compañeras y lógicamente, no va a salir del hotel para jugar. Aunque en el deporte, todo es posible.

El viernes pasado, vía Buquebus, Sofía ingresó a Montevideo y fue recibida cálidamente por representantes de su nuevo club y la acompañaron hasta el hotel donde se aloja. Por protocolo, deberá permanecer aislada hasta este viernes 9 de octubre y estará lista para jugar el mismo sábado, aunque sin ni siquiera haberles visto la cara a sus nuevas compañeras.

El sitio de Aleras.uy dialogó con Sofía antes de su llegada al país oriental y la joven de Marcos Paz y destacó cuando la llamaron del Selección Argentina. De hecho, para ellos contratar una jugadora de Selección es un honor.

El llamado a la Selección Argentina es algo que toda jugadora de dicho país espera recibir, pero, no todas son afortunadas. Sobre como se enteró cuenta “En ese tiempo te avisaban mediante el club donde estabas jugando. Antes de un partido me dijeron que estaba citada a una preselección y nada, fue un momento re lindo. Y más con mi familia, yo soy bastante familiera y siempre me apoyaron en absolutamente todo”.

Llega a Defensor Sporting, un club que trabaja muy bien en todas sus ramas deportivas. El femenino no se queda atrás, a pesar de haber perdido la final el año anterior, este año redoblan la apuesta y siguen trabajando de excelente manera. Sobre el equipo al que llega “Espero aportar lo que más pueda desde mi experiencia para que podamos hacer una buena liga, por lo que hablé Defensor es un gran club”.