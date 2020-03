Hallan un cadáver entre el límite del barrio Santa Rosa y Cañuelas

El cadáver de un hombre joven fue hallado este jueves a la mañana

en la calle Albarracín sin número, una arteria ubicada en jurisdicción de Marcos Paz, a 600 metros del puente que separa ese distrito del barrio de Santa Rosa.

Fuentes oficiales dijeron a InfoCañuelas que el cuerpo corresponde a un hombre de aproximadamente 21 años, de nacionalidad paraguaya.

Si bien resta conocer los resultados de la autopsia, trascendió que tenía entre 5 y 7 impactos de bala, algunos en el tórax y otros en las piernas.

De acuerdo a los primeros indicios, el cuerpo fue arrojado en el lugar durante la madrugada; y el deceso se produjo unas pocas horas antes del hallazgo.

Entre sus ropas había dinero, por lo que a priori se descarta la hipótesis del robo como móvil del crimen.

La identidad no fue confirmada a InfoCañuelas por las fuentes consultadas y durante el día no hubo nadie que reclamara por el occiso. Alrededor de las 20 hs. una comisión policial de Marcos Paz se desplazó hacia Castelar para contactar a posibles familiares.

Asimismo, un grupo de uniformados al mando del comisario Juan Correa se contactó durante la mañana con los efectivos del Destacamento Los Pozos para requerir imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de la calle San Martín y Ruta 3, ya que es muy probable que los asesinos hayan ingresado por ese lugar. Sin embargo la pesquisa no tuvo resultados ya que dichas cámaras no están funcionando.

InfoCañuelas