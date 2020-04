Habilitan en Marcos Paz algunos rubros comerciales, entre las 9 y 13 horas

El viernes 3 de abril,el Intendente Municipal, Ricardo Curutchet, firmó el decreto 879/20 que entra en vigencia a partir de hoy.

El decreto establece la apertura de algunos rubros comerciales, que van a tener habilitación para funcionar entre las 9 y las 13.

DISPONGANSE e INTERPRETESE, que los rubros alcanzados a nivel local emplazados y habilitados en el distrito, son:

LOS RESTAURANTES, LOCALES DE COMIDAS PREPARADAS Y LOCALES DE COMIDAS RÁPIDAS, PODRÁN VENDER SUS COMIDAS A TRAVÉS DE SERVICIOS DE REPARTO DOMICILIARIO. En el mismo sentido y metodología lo podrán hacer el rubro Heladerías.

SERVICIOS DE REPARTO DOMICILIARIO debe efectuarse en función de los protocolos sanitarios específicos. Entre las medidas a adoptar en el mecanismo

– El pedido: debe efectuarse telefónicamente o vía web. – La producción del producto, debe efectuarse en función de lo previsto en el Código Alimentario Nacional, por personal idóneo que posea libreta sanitaria. Y respetar todas las medidas higiénico- sanitarias en general y en particular las requeridas en función de COVID 19.

– El packaging o recipiente, debe ser cerrado y en material que permita su transporte seguro y la posibilidad de ser desinfectado luego de la entrega. El repartidor debe estar identificado y poseer todos los elementos de aislamiento, higiene, necesarios en función del COVID19.

– La entrega: el delivery debe ser sin contacto, consiste en que el repartidor deja el pedido en la puerta, se aleja unos dos metros y espera a que el usuario salga a recogerlo. El protocolo elimina el requerimiento de la firma que constata que el paquete fue entregado con el objetivo de evitar posibles contagios a través de papeles o lapiceras.

– No tocarse la cara después de haber tocado el paquete.

– Del pago: debe ser electrónico, pero de no poder materializarse en dicho formato, deberá ser exacto, en sobre y que no haya contacto entre repartidor y usuario.

– Una vez recibido el paquete hay que lavarse las manos y repasarlo con un trapo humedecido en una solución de cien centímetros cúbicos de lavandina en un litro de agua. Descartar el packaging y desinfectar todo lo recibido. Se debe desinfectar también el lugar donde fue apoyada la carga.

Lavarse tres veces las manos. El proceso de recibir un pedido implica un total de tres lavados de manos: apenas recibimos el paquete, después de abrirlo y desinfectarlo y luego de limpiar la superficie sobre la que trabajamos.”

DISPONGANSE e INTERPRETESE, que los rubros alcanzados a nivel local emplazados y habilitados en el distrito, son:

-VENTA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN PROVISTOS POR CORRALONES; ENTIÉNDASE TAMBIÉN PINTURERIAS, ARTÍCULOS DE PLOMERIA, HERRERÍAS O PROVISIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE NO SEA EN CORRALONES ESPECIFICAMENTE.

-ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN FORESTAL Y MINERA; ENTIÉNDASE TAMBIÉN LA EXTRACCIÓN MINERA DE TERCERA CATEGORIA “TOSQUERAS”.

-CURTIEMBRES, ASERRADEROS Y FÁBRICAS DE PRODUCTOS DE MADERA, FÁBRICA DE COLCHONES Y FÁBRICA DE MAQUINARIA VIAL Y AGRÍCOLA.

-ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS YA ELABORADOS E IMPORTACIONES ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA.

-EXPLORACIÓN, PROPECCCION, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR.

-SERVICIOS ESENCIALES DE MANTENIMIENTO Y FUMIGACION. EN PARTICULAR LAS TAREAS DE CORTE DE PASTO, DESMALEZADO, JARDINERÍA, FUMIGACION Y TRATAMIENTOS DE OJOS DE AGUA y/o PILETAS.

-MUTUALES Y COOPERATIVAS DE CREDITO, MEDIANTE GUARDIAS MINIMAS DE ATENCION, AL SOLO EFECTO DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CREDITOS Y/O DE PAGOS; EN PARTICULAR LOS PUNTOS DE PAGO EXTRABANCARIOS EN PUNTOS DE VENTAS AUTORIZADOS A FUNCIONAR O QUE SEAN UNICO RUBRO EL PUNTO DE PAGO.

-INSCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS; EN PARTICULAR LOS AMBITOS OFICIALES CREADOS AL EFECTO O QUE EN PARTICULAR SEAN CONVOCADOS.

DISPONGANSE e INTERPRETESE, que los rubros alcanzados a nivel local emplazados y habilitados en el distrito, en particular:

-ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACION, INTERNET FIJA Y MOVIL Y SERVICIOS DIGITALES, Y LA INCLUSION DEL MATENIMIENTO DE SERVIDORES; EN PARTICULAR COMPRENDE EL MATENIMIENTO, ASISTENCIA, REPARACIÓN, DE HARDWARE Y SOFTWARE AFECTADO A LAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACION, INTERNET FIJA Y MOVIL, Y LOS SERVICIOS DIGITALES Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO. ASI COMO TAMBIEN LA VENTA DE INSUMOS A TAL FIN.

-PERSONAS AFECTADAS A LA REALIZACION DE SERVICIOS FUNERARIOS, ENTIERROS Y CREMACIONES, INCLUYE ADEMAS LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROVISION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SERVICIOS FUNERARIOS, ENTIERROS Y CREMACIONES.

HORARIO COMERCIAL ESPECIAL.

DISPONGASE, que para los rubros alcanzados en el artículo precedente será de Lunes a Domingos de 09 hs. a 13 hs, hasta el 12 de abril del corriente año inclusive.

Para todas estas actividades deberán guardar las normas de higiene regladas, tales como: distanciamiento social en la atención de clientes y en la espera; desinfección de superficies de atención y de trabajo, proveer de alcohol en gel o en una solución en proporción relación 70/30 de alcohol, a personal y clientes; toma de temperatura al personal en el ingreso al trabajo y la salida, como así también el servicio de toma de temperatura a los clientes; arbitrar los medios para tratar de aislar de contacto al cliente con el empleado; colocación de la cartelería en forma obligatoria que entregue el municipio de las distintas campañas nacionales, provinciales y/o municipales; y asimismo proveer de barbijos descartables al personal que tenga atención al público.

SERVICIOS ESENCIALES DE MANTENIMIENTO Y FUMIGACION. EN PARTICULAR LAS TAREAS DE CORTE DE PASTO, DESMALEZADO, JARDINERIA, FUMIGACION Y TRATAMIENTOS DE OJOS DE AGUA y/o PILETAS; un régimen de regulación, administración y permisos para la realización de dichas tareas, de quienes realicen tareas en el Partido, y sean oriundos de Marcos Paz.