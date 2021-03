Grek, preparado para continuar con la calidad y el servicio de siempre

En tiempos de pandemia, Grek pudo sobrevivir a los duros embates de la economía y salió adelante con mucho esfuerzo de toda su gente. Hoy, la tradicional esquina de la pizzería más famosa del centro de Marcos Paz, se mudó a otra esquina de mucho tránsito; San Martín y Sarmiento.

Hasta hace unos pocos días se podía acceder al servicio a través del delivery y el take away. Pero finalmente la pizzería abrió sus puertas y habilitó el salón del renovado espacio de la nueva esquina del “clásico de Marcos Paz”. Vale recordar que no sólo Grek, sino locales aledaños a lo que fue la ex pizzería frente a la plaza, tuvieron que mudarse dado que no les renovaron los contratos (locales pertenecientes a un mismo dueño).

Ahora, Alan Dones (dueño) y su equipo de trabajo los esperan para seguir degustando el sabor y calidad que ha perdurado durante años en GREK. Bienvenida la nueva etapa, donde el local permanecerá abierto durante todo el día; donde quizá también se incorpore el servicio de meriendas más adelante. Alan, en diálogo con 44 noticias comentó que está orgulloso de vivir en Marcos Paz hace 10 años; que espera con todo el optimismo relanzar a Grek en la categoría que siempre estuvo y superarse, renovarse y atender al público con toda la buena onda, los mejores precios y calidad.

