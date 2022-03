Fotografía gastronómica, en Shell Marcos Paz

El mundo cambia constantemente y las tendencias también. Desde las modas y costumbres; hasta el modo de hacer marketing casero con productos elaborados por nosotros mismos. De esta manera, la fotografía gastronómica ha ocupado un rol preponderante a la hora de digitalizar y presentar platos o menúes que sean atractivos y llamen la atención en el instante que el cliente elige: sea a través de las redes sociales, en una marquesina de un local comercial o bien para maquetar una carta tradicional para un restaurante.

De innovar se trata, y el Shop, hoy denominado Select Café de Shell Marcos Paz no sólo se convirtió en un espacio moderno, confortable y limpio para compartir o degustar los exquisitos productos comestibles que se ofrecen; sino también abrió un espacio para impulsar ideas, emprendimientos, proyectos bajo una consigna, INCENTIVAR. Así fue como la “Shell”, como normalmente se la conoce, no sólo siempre será una estación de servicio, sino algo más.

El taller de Fotografía Gastronómica, al que asistieron unos 10 emprendedores locales (cupo máximo), se desarrolló bajo la instrucción del profesional Marcelo Romero, es fotógrafo del Staff de Pedido Ya. Esta actividad fomenta la capacitación a emprendedores, profesionales y brindarse a la comunidad más allá del servicio ofrecido. No es simplemente un taller, sino se enmarca en el contexto de los 35 años de historia de la empresa, el propósito es mantener en el tiempo este vínculo con la comunidad.

Entre marzo y abril habrá más actividades: conmemorando al Mes de la Mujer, se dictará el taller de “Emprendé en Fenemino”; luego se brindará una charla sobre la base del “Liderazgo basado en Marketing Político” y por último el

taller “Vender Hoy”, aún sin fechas confirmadas.

La gente que participó se fue contenta, agradecida. Se brindó una introducción a la fotografía gastronómica; taller destinado a personas que trabajan en el sector gastronómico y fotógrafos. Entre esa sinergia y combinación de talentos, se logró generar una escenografía componiendo imágenes para luego transformarlas en planos fotográficos.

Mariano Plaza Fotos: @constanzavivas.ph

Relacionado