Final Feliz (Editorial)

En un filme, dicen, se suele contar una historia en los que se generan acciones dramáticas, donde se rompe el equilibrio con un conflicto.

Así fue nomás, Argentina ganaba bien hasta el fatídico minuto 78, donde Mbappé apareció como un villano para robarnos lo que tanto habíamos tardado en conseguir. Empate en los 90, alargue, gol agónico de Leo faltando nada en el segundo tiempo del suplementario y otra vez aparece la contrafigura: el villano queriendo hacer sufrir al bueno de Leo, quien cambiaba todos sus títulos en el Barcelona y PSG por la adorada y deseada tercera estrella. Desde 1986, los sub 40 no sabían lo que era festejar. Detrás, fotos inéditas y detalles que no viste en la final por TV.