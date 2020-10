Feliz, por volver a entrenar y sentir que está a nada de competir en serio

La chiquita gigante pone conos, salta, corre, simula estar enfrentando a rivales haciendo slaloms con la naranja, disfrutando en el ya mítico barrio de Las Cuatro Esquinas; en las hermosas instalaciones de “la U”, en el Club Los Unitarios de Marcos Paz: donde nada está ni estuvo librado al azar. Piso flotante profesional y aros a la altura reglamentaria le son suficientes a Sofía Acevedo para entrenar duro; sabiendo que se viene algo mejor; jugar del otro lado del charco como se dice cuando uno va hasta Uruguay.

Si bien en ediciones anteriores habíamos confirmado que una agencia europea había inscripto a Sofía para jugar en algún club del Viejo Continente; por el momento y en virtud de la pandemia del Covid 19 Sofía buscará entrar en ritmo de competencia cuanto antes y al menos, sumarse por unos días a una liga competitiva y después ver qué le depara el destino deportivo. En poco tiempo, viajará a Montevideo para sumarse al prolijo y reconocido club Defensor Sporting de aquella ciudad.

El país vecino es un mercado muy visitado por las argentinas para continuar en ritmo cada año, al igual que muchas uruguayas cruzan el charco para jugar la Liga Femenina. Pero en este 2020 Uruguay tiene una ventaja: su torneo está confirmado y se realizará en pocas semanas, por lo que se espera que muchas nacionales puedan viajar a jugar. Además de la marcospacense Sofía Acevedo, la primera en confirmar su participación en la Liga Femenina de Uruguay fue Agustina Garcia, la ex Berazategui con reciente debut en la Selección Nacional vestirá los colores de Yale, equipo que según se confirmó será parte del Grupo A junto a Malvín, el campeón de la edición 2018, Bohemios, Remeros de Mercedes, Capurro y Montevideo BBC.

“En Europa aún no hay nada fijo referido a contratos. Estoy entrenando en Marcos Paz, si bien me falta ese ritmo de competencia de juego, trato de mantenerme en forma”, cuenta Sofía a este medio. “Tengo a alguien que me alcanza mi pelota , tengo rutinas como en cancha y en el gimnasio”, añade la perimetral, quien podría volver a entrenar con la Selección a partir del 5 de octubre, “aunque calculo que en esa fecha ya estaré yéndome a Uruguay”.

-¿Pero te mudás y vas a vivir a Uruguay?

-A Uruguay voy 45 días nomas. Es un torneo corto. Será una linda experiencia y por suerte entraré en competencia.

-¿Cómo es tu día a día en el club o en el gimnasio? Cómo describirías el entrenamiento para imaginarnos un poco más?

-Esta semana estoy arrancando 8 AM con una rutina en el gimnasio, siempre son pesas a la mañana y a la tarde salgo a correr. Termino el gimnasio y tengo una rutina también en la cancha, que es más que nada de tiro. Después llego a trabajar algunos fundamentos pero nada, es todo de tiro más o menos.

Falta muy pero muy poco para que Sofía vuelva a integrar un equipo y pueda demostrar que no por nada, fue elegida MVP por dos años consecutivos en el NBA Academy Latin America.

Inspirada por Manu Ginóbili. Comparada con Stephen Curry. Sofía Acevedo no para de crecer en la NBA Academy de Latinoamérica. Por segundo año consecutivo, jugadora argentina se llevó el MVP del campamento, el máximo reconocimiento entregado por los entrenadores, dirigentes y compañeras.

Acevedo, que juega de base, no para de recibir elogios no solamente por su manera de jugar. “Es probablemente la mejor base que he visto en mi vida. Le sale todo muy fácil. Puede hacer de todo: aprovechar la diferencia de estatura, atravesar a una defensora por su físico, tirar de media distancia, crear su tiro y además tiene un IQ de básquetbol muy elevado”, cuenta una de sus entrenadoras. “Me hace acordar a Stephen Curry”.

Entrevista y texto:

Mariano Plaza

