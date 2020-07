Exclusivo: detienen a los presuntos asesinos de Pedro Ragone

De dónde son los detenidos por el brutal asesinato de Pedro Ragone; exactamente hace un año. En la tarde de hoy, Hora de Informarse tuvo acceso al informe de prensa que asegura que el caso «está resuelto»…

“En la jornada de este martes 14/7, en horas de la mañana, se llevaron a cabo seis allanamientos en las localidades de Hurlingham, Merlo y Mariano Acosta que fueron oportunamente solicitadas al Juzgado de Garantías interviniente junto con los pedidos de detención de dos sujetos respecto de los cuales el Ministerio Público Fiscal considera que existen sobrados elementos que los vinculan con el homicidio de un reconocido vecino –empresario inmobiliario- de la localidad de Marcos Paz.

Vale recordar que el día 12 de julio de 2019, en horas de la mañana, un grupo de sujetos junto a una femenina ingresaron a una vivienda de la calle Sarmiento de la mencionada ciudad, y utilizando un dispositivo tipo ganzúa hicieron palanca sobre la cerradura del portón del garaje logrando ingresar al interior de la morada. Una vez abierto, no consiguieron ingresar al sector en que se hallaban las víctimas por encontrarse una puerta con pasadores. Fue entonces que aguardaron a que los moradores despertaran y sorprendieron a la primera de las víctimas cuando se dirigía al garage. Uno de ellos, encapuchado y con guantes, se abalanzó la ató de pies y manos con un alambre y le tapó la boca con una prenda de vestir. Más tarde comenzó a exigirle la entrega de dinero.

Luego, uno de los sujetos ingresó por la segunda víctima a quien redujeron y amordazaron violentamente con una corbata y alambre en sus manos y pies. En todo momento los amenazaron y golpearon brutalmente. Alrededor de las 8:50 horas, los sujetos se retiraron de la vivienda en un vehículo marca Renault Fluence de color gris. Los autores del hecho lograron sustraer una gran suma de dinero, en pesos y dólares, alhajas e indumentarias varias.

Las víctimas fueron socorridas cerca del mediodía cuando un familiar se acercó a la vivienda. Lamentablemente, el morador de la vivienda falleció tras un paro cardíaco, debido a la obstrucción respiratoria y las múltiples lesiones recibidas.

Durante todos estos meses desde la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas – a cargo del doctor Sebastián Villalba en esta investigación– se llevó a cabo un arduo trabajo de investigación con colaboración de la división Homicidios de la Policía Federal Argentina para poder determinar la autoría del hecho.

Según entiende el fiscal, se trató de una operación delictiva que contó con una fuerte inteligencia y planificación previa donde los autores actuaron meticulosamente y que solo se logró detectar por un intenso y exhaustivo trabajo de análisis judicial de entrecruzamientos telefónicos y posicionamientos de antenas de telefonía celular.

A partir del material fílmico obtenido y que posibilitó reconstruir parte del recorrido del vehículo Renault Fluence se tomaron algunos puntos estratégicos para el estudio telefónico. Se solicitaron a las compañías telefónicas el informe de antenas que tomaron estos sectores y se efectuaron distintos “cruces” telefónicos, y tras un análisis detallado se logró establecer la identidad de las personas respecto de las cuales se solicitaron las detenciones.

Estas dos personas registran frondosos antecedentes penales entre los cuales han sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física y la propiedad. De hecho, ambos se encuentran detenidos a disposición del Juzgado Correccional N° 1 de Morón tras ser aprehendidos alrededor de las 3.00 de la madrugada el pasado 12 de octubre de 2019 en momentos en que se encontraban en poder de armas de fuego, ganzúas, cuchillos, chalecos antibalas, precintos, etc. a punto de ingresar en la vivienda de una anciana de 88 años en Merlo.

El Juez de Garantías N° 1, dr. Marcelo Romero concedió los allanamientos y la detención de uno de los sujetos pero no así la del restante que será apelada ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal por el fiscal interviniente. Cabe mencionar que este sujeto cuya detención fuera denegada purgó una condena de 18 años por el delito de homicidio agravado criminas causa en grado de tentativa y recuperó su libertad en el año 2018.

En los allanamientos realizados en la jornada de este martes, con colaboración de Policía Federal Argentina, se lograron secuestrar: una constancia de la poliza de seguro de un Renault Fluence a nombre de uno de los imputados, una campera negra y un pantalón con bolsillos de similares características a los que se observaron en las filmaciones y que llevaba puestas uno de los autores al momento del hecho, precintos, esposas, elementos para abrir puertas, equipos telefónicos (entre ellos el equipo celular utilizado por uno de los autores del hecho) y armas.

La detención concedida es para un sujeto de 41 años con domicilio en Hurlingham, quien comparecerá en la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal ante el agente fiscal en jornada a determinar una vez establecida la disposición conjunta con el Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial Morón y se autorice el correspondiente traslado al Departamento Judicial de Mercedes”, textual del Departamento Judicial de Mercedes.