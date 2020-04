¿Es cierto que Norby Briasco se va de Huracán para jugar en…?

El chico de 24 años, nacido en Marcos Paz y criado en el barrio de La Paz; hizo una larga y trabajosa carrera en el fútbol, pasando por los clubes San Martín y San Marcos de Marcos Paz y llegando a la Quemita, las inferiores de Huracán del Parque de los Patricios • Hoy, para el esquema del entrenador Israel Damonte es clave y Norby lo sabe • Hay un fuerte interés, en época de pandemia, de dos clubes del viejo continente • Hace ya un largo tiempo Norby aceptó el llamado a la Selección de Armenia; con ascendencia materna • ¿Habrá pensado Norby que si la rompe en estos años se queda afuera de la Selección Argentina?

Si bien los mercados están paralizados, las principales ligas de fútbol del mundo se encuentran en el receso obligado por el Covid-19; hay una noticia que se comenta seguido en los pasillos del club Huracán del Parque de los Patricios y en Marcos Paz: el chico criado en el barrio Nuestra Señora de la Paz, Norberto Briasco, podría pasar, en estos días, al Milan de Italia ya que en la actualidad, Norby se ha transformado en una pieza clave para Israel Damonte, el DT del Globo que confió en el chico de Marcos Paz a muerte y le pagó con excelentes rendimientos.

Cumpliendo con su cuarentena en Marcos Paz y con el aislamiento obligatorio que indica la ley, el chico “argentino – armenio” empieza a despejar las dudas de Hora de Informarse, en una charla íntima y obtenida a través de una app de celular. ¿Es cierto que desde Milan o el Basel de Suiza lo están buscando al escurridizo y hábil delantero quien fuera elogiado públicamente por Diego Armando Maradona?

-Todavía no me voy a ningún lado, no hay nada concreto. Solo estoy anotado como una posibilidad, hay que esperar que pase todo esto de la pandemia y después se verá si se da o no. (Hay que aclarar que en el diario Olé un poco sonriendo, Norby dijo que soñaba con jugar con Zlatan Ibrahimovic). También del Basel de Suiza preguntaron por Norby, pero aún no hay nada en concreto.

“El chico de la tapa” se encuentra con su familia en el barrio de la Paz, en Marcos Paz, junto a sus hermanos, sus padres “y mis perros”, aclara sonriendo.

-Qué significa para vos Norby que sos un tipo acostumbrado a correr, entrenar, y de golpe estar totalmente parado como el resto de tus colegas?

–Y al principio lo tomás como unas vacaciones y para disfrutar a la familia, pero pasan unos días y ya tenés ganas de salir a correr, moverte un poco. Se está haciendo muy difícil esta situación. Por suerte estamos bien, un poco cansados ya de estar encerrados, pero bueno, es lo mejor para todo el país mantenernos todos encerrados y tomando las medidas que nos piden.

-Cuando finalizó el campeonato pasado, pudiste tomarte vacaciones? Seguramente fue tu último tiempo que tuviste para relajarte un poco…

-Sí, las últimas vacaciones fueron en diciembre, pero fueron cortas porque arrancamos muy pronto los entrenamientos.

-¿Qué recomendación te hicieron en el club para estar activo y si podés hacer algo en tu casa, si al menos tenés fierros o algo para moverse? Estaría bueno saber tu rutina deportiva si la hacés.

-Sí, nos mandaron una rutina acorde a cada material y lugar que tiene cada uno: por suerte yo tengo patio y puedo correr, entrenarme bastante, obviamente no es lo mismo y con la misma intensidad, pero bueno, nos tenemos que acomodar a lo que tenemos.

-¿Qué opinás de la pandemia? creés que salimos? Cómo te cuidás vos cuando salís a la calle o a comprar, qué cosas te llaman la atención de esta cuarentena que estamos viviendo? ¿Te agarró miedo o lo vivís con respeto?

-Lo vivo con respeto no tengo miedo, pero sí tengo cuidado con las cosas y hago lo que piden los especialistas, obviamente sí me da miedo por mis papás que son personas grandes, pero por suerte en Marcos Paz se están tomando las medidas necesarias.

¿Hiciste videollamada con amigos, familiares? Viste películas, series? Cómo hacés que el tiempo se pase un poquito más rápido Norby?

-Para que pase un poco todo más rápido inventamos juegos con mis hermanos y mis papás, nos hicimos una cancha de fútbol tenis, jugamos al ping pong, al truco. Tratamos de divertirnos con cosas nuevas ya nos vamos quedando sin ideas jajaja

-Recuerdo que contra Gimnasia se te vio muy emocionado abrazarte con Diego, le dejaste alguna camiseta o recuerdo tuyo? Le pediste el whatsapp para charlar un rato? Qué recuerdos tenés de ese partido en relación al Diego, lo habías visto antes o fue la primera vez que lo cruzaste?

-Fue un día soñado por todo jugador, lo abracé en el entretiempo y cuando finalizó el partido me acerqué a su vestuario me firmó una camiseta mía, que se la regalé a mi papá. Y lo que más recuerdo de ese día fue las palabras que dijo hacía mí después del partido es algo que me va a quedar para siempre: “¡Cómo va el grandote! ¡Es un animal! Felicitaciones porque las hizo todas” (Diego sobre Norby).

-¿Qué te parece que Tapia asegure que no sabe cuándo volverá el fútbol; creés que se podría jugar sin público o preferís esperar?

Un defensor del Cádiz, de la segunda división española decía que hasta que no se resuelva de una vez, y no haya seguridad de que no te vas a contagiar, no juega más… Vos harías lo mismo?

-Yo creo que los especialistas son los que tienen que dar el ok, si ellos dan el ok creo que tenemos que hacer caso a lo que ellos dicen, por suerte se tomaron medidas a tiempo y no se hizo tan grave como en otros países. Obviamente que si me das a elegir, que sea siempre con público, pero esto no es joda y hay que tomárselo en serio; el mundo está pasando por un momento complicado.

ENTREVISTA Y TEXTO: MARIANO PLAZA

