Enterate cómo llegar al 80% de descuento en garrafas de 10 kg

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron el relanzamiento del Programa Hogar, de la Secretaría de Energía de la Nación, que subsidiará el 80 por ciento del valor de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos.

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo que percibían el Programa Hogar, no deberán volver a inscribirse.

Cabe aclarar que las personas que se tengan que inscribir al Programa Hogar por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión de gas.

Asimismo, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por Segmentación Energética no podrá acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar.

¿En qué consiste

el Programa Hogar?

Consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kg.

¿Quiénes lo pueden solicitar?

Todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a:

– Dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

– Tres SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

– 2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.

– 4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.

En el caso de los monotributistas, de acuerdo con las siguientes categorías:

– Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).

– Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).

– En la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive) y hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).

Para todos los casos, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar conviviente estén actualizados en ANSES.

¿Cómo es la inscripción?

Con la Clave de Seguridad Social a través de mi ANSES en www.anses.gob.ar o con turno previo en cualquier oficina de ANSES.