Enfermeros del hospital de paro: «No queremos un básico de 22 mil pesos»

Ayer por la mañana y hasta esta madrugada del martes, enfermeras/os del hospital municipal de Marcos Paz cortaron la ruta 40 en ambos sentidos, sobre la esquina de Alem, a metros del ingreso principal, para reclamar un «sueldo digno. No queremos un básico de 22 mil pesos, es muy poco. Aparte, estamos trabajando casi 14 horas por día porque no hay enfermeros postulantes; con ese sueldo no quiere trabajar nadie acá. Somos un total de 71 colegas, pero no alcanza», manifestaba la delegada Carolina Cabrera, en diálogo con este medio.

Hasta el día de ayer, no habían obtenido respuesta de las autoridades y/o funcionarios de salud. «Con alguna bonificación quizá llegamos a agarrar en mano $30 mil, somos indigentes siendo profesionales. En algunos casos somos licenciados».

Los servicios se cubrían por los supervisores, jefes de enfermería y coordinadores, no daban abasto porque con el paro arrancaron ayer a las 6 de la mañana.

«Desde el 2 de marzo enviamos notificaciones, entregamos un pedido al intendente, pero la propuesta a los compañeros no nos favorecía, mínimo. Física y psicológicamente estamos agotados, venimos de una pandemia, solicitamos el mínimo vital y móvil de $48 mil», señaló Cabrera.