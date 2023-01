En los amistosos de verano, Leo Ramos hizo dos goles en el Gallo de Morón

El centrodelantero de Marcos Paz oriundo del barrio Nuestra Señora de la Paz, Leonardo Javier Ramos, arrancó el año con el pie derecho recargado por convertir dos goles en amistosos de la pretemporada que el Gallo Deportivo Morón lleva a cabo para tomar ritmo futbolístico.

Deportivo Morón (Nacional B) terminó la parte más exigente de la pretemporada en el Complejo Gabriel Calderón a mediados de enero con un amistoso frente a Luján, equipo que milita en la Primera C. Se jugaron dos partidos y el Gallo se impuso 2-0 en ambos.

Para el primer duelo de la jornada, el equipo formó con: Bruno Galván; Damián Adín, Facundo López, Pablo Calderón, Ramiro Arias; Gonzalo Berterame, Pablo Ferreira, Santiago Coronel, Diego Sosa: Ezequiel Rescaldani y Leonardo Ramos.

El encuentro tuvo dos tiempos de 30 minutos cada uno y el Gallo sacó ventaja rápidamente: a los 7’ anotó Rescaldani y a los 16’ Leo Ramos. En el segundo tiempo, el marcador no se movió y los dirigidos por la dupla se quedaron con la victoria.

Luego, unos días más tarde, (18 de enero) el Gallo se enfrentó ante Argentino de Merlo (Primera B), en el estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 9 de la mañana y a puertas cerradas. Morón cayó con la primera formación en dos tiempos de 30 minutos. Fue 1-0 para la visita (Merlo). Para el segundo amistoso del día Morón alistó a: Bruno Galván; Gerónimo Ulibarri, Facundo López, Pablo Calderón, Nicolás Henry; Pablo Ferreira, Santiago Coronel, Gonzalo Berterame, Gonzalo Salega; Pablo Cáceres y Mauro Schönfeld.

Los dirigidos por Alejandro Migliardi y Joaquín Iturrería fueron dominadores en este encuentro y ganaron por un contundente 3-0. Nicolás Henry y Mauro Schönfeld convirtieron en el primer tiempo, mientras que Leo Ramos marcó en el segundo.

El tercer amistoso, frente a Cañuelas, fue derrota y victoria por la mínima (2 partidos de dos tiempos de 30 minutos). Ganaron los suplentes y no los titulares.

Deportivo Morón debutará oficialmente en el certamen de la Primera Nacional enfrentando como local a Almagro el viernes 3 de febrero, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.