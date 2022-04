El voto del Concejo ratifica a La Nación Seguros, para que los municipales obtengan un plus al jubilarse

En la 2° sesión ordinaria se ratificó la suscripción del Convenio entre el Municipio de Marcos Paz y La Nación Seguros de Retiro Colectivo S.A. En el mismo se acordó que el Municipio contribuirá en una primera etapa a que los agentes municipales que integren el plantel de planta permanente y que voluntariamente adhieran al seguro de retiro colectivo en virtud del convenio, perciban al momento de su jubilación un ingreso extra acompañado al beneficio jubilatorio que el sistema previsional determine en su momento. El mismo fue aprobado por el Concejo por 12 votos afirmativos y 5 abstenciones.

Al respecto Verónica Mc Loughlin, concejala del bloque Frente de Todos, mencionó: “Creemos que es de suma necesidad aprobar la propuesta del Ejecutivo, que va a sumar a todos los trabajadores municipales una alternativa más con respecto al momento del retiro, sumado a la jubilación ordinaria municipal de IPS, esta nueva implementación contempla que al finalizar su período de trabajo activo el trabajador pueda contar con un plus al momento de su jubilación”, finalizó.

POSTURAS ACERCA DE LA GUERRA

DE UCRANIA:

En la 2° sesión ordinaria se aprobó por unanimidad (es decir por los diferentes bloques), una resolución manifestando preocupación por la guerra y se afirmó la necesidad de recurrir a la diplomacia y el diálogo. La misma fue presentada por los bloque Juntos y Juntos por el Cambio, en rechazo a la invasión Rusa en Ucrania que luego fue modificada en comisión. En dicha resolución, se expresó una profunda preocupación ante el conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucrania, así como también el rechazo al uso de la fuerza armada por ser violatoria de la soberanía de la nación agredida y de su integridad territorial, tal como lo establece el Art. 21.

En virtud de ello, Carlos Albertella, concejal del bloque Juntos por el Cambio, explicó que: “Rechazamos cualquier tipo de guerra, uno pensaba que luego de la pandemia, de tantas muertes a nivel mundial, este tipo de conflicto no se iban a volver a dar. En este sentido a modo de ejemplo se refirió “hace unos momentos hablamos de Malvinas, uno no comparte la forma en la que la dictadura llevó a cabo ese reclamo de soberanía Nacional, que se lo hizo a través de una guerra”, Finalizó.

Por otro lado, también hicieron uso de la palabra Carlos Guardia y Verónica Casco, ambos concejales del bloque Frente de Todos, por su parte Carlos Guardia destacó “este conflicto ha sido visibilizado por las redes sociales, las cuales son manejadas por empresarios de los conglomerados económicos y principalmente son nuestros pibes y pibas los que están consumiendo esa información, es por eso que invito a las y los jóvenes hacer un ejercicio mucho más profundo del análisis de la información”.

Por último, Verónica Casco, mencionó “el espíritu del cuerpo al completo es rechazar cualquier tipo de violencia e invasiones, pero también quiero puntualizar que desde cierto poder se nos reclama que tomemos posición en relación a esta guerra en particular y como el cuerpo no se pronunció anteriormente por Siria, Palestina, Afganistán, etc. Es por eso que quiero que quede claro que el nuestro es un pronunciamiento en contra de toda guerra y forma de violencia” concluyó.