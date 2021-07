El Topo Arce perdió el título de ligero

La pelea fue excitante y equilibrada, con dos boxeadores que se brindaron al máximo. Antonio Pérez se impuso sobre el doble campeón regional Facundo Arce, por puntos, en fallo mayoritario, tras diez asaltos, y así lo destronó del título fedebol ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en el combate estelar de la velada desarrollada el jueves por la noche en el Complejo Deportivo del Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, que fue televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play en su ciclo Boxeo de Primera.

En una pelea frenética, ambos lanzaron de principio a fin y dejaron todo en el ring. Luego de un inicio más agresivo del campeón, y conectando con profundidad, Pérez (ahora 9-1, 2 KOs) emparejó el trámite. Suelto y más activo, combinó envíos con continuidad. Arce (13-4-2, 6 KOs), que también fuera monarca fedebol pluma AMB, había bajado la intensidad, pero igual respondía. Por momentos, el duelo se planteaba entre un retador que lanzaba en mayor cantidad -no siempre llegando a destino-, y el campeón impactaba menos, aunque con mayor potencia. No obstante, Arce cerró mejor y la expectativa giraba en torno al resultado. Así, llegaron al final de un intenso y equilibrado espectáculo, que pide a gritos una revancha.

Las tarjetas de los jueces expresaron una exigua diferencia, al decretar: Jorge Gorini 95-95, Javier Geido 96-94, y Alejandro Bokser 96-94, ambas para Pérez.

En el inicio, Arce mostró su habitual agresividad. Soltó sus largas izquierdas y derechas cruzadas que resonaban en el rostro rival. Parado de contragolpe, Pérez respondía, pero sin encontrarlo con justeza.

A partir del cuarto round, el salteño se mostró más suelto. Sumado a su mayor movilidad, dejó los envíos del campeón en el aire y filtró punzantes derechas cruzadas y ascendentes a la mandíbula. Sin embargo, Arce seguía impactando. Sus profundas combinaciones frenaban en seco el arresto rival.

En la segunda mitad, la pelea no tuvo descanso. Ambos se cruzaban en resonantes intercambios. Más elástico, el apodado “Carbón” lanzaba en mayor cantidad y anticipaba envíos del campeón, con sus uppercuts y cruzados al rostro. No obstante, bajaba su guardia y “El Topo” lo aprovechaba con sus derechas directas a la mejilla.

En el octavo capítulo, Pérez lo sometió con una ráfaga de ascendentes y cruzados a la mandíbula de un Arce que recibía sobre las cuerdas. Pero justo previo a la campana, fue detenido por un contundente uppercut sobre su mentón. Si bien no se daban respiro, sobre el final, el campeón sacó su fiereza y combinó con contundencia sus izquierdas y derechas cruzadas al mentón, para cerrar así una pelea digna de revancha.

A los 24 años, Pérez, que registró 60,600 kg., N° 7 del ranking argentino superpluma, y que llegaba desde el 25 de junio de vencer a Jesús Daneff en decisión dividida, conquista su mayor victoria. Arce (60,400 kg.), un año mayor, N° 6 del mismo escalafón, resignó el cetro que conquistó el 14 de mayo al doblegar a Nicolás Paz en fallo dividido.

