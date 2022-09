El sacrificio de un grupo que por primera vez obtuvo un título AFA, SAPA campeón

Sapa Fútbol representa a Marcos Paz, es uno de los equipos caracterizados más populares de la ciudad y acaba de obtener un título quizá, más valioso que la suma de todos aquellos anteriores en otras ligas. Ser campeón de la Liga Mercedina lo conduce al Federal A y luego, en caso de vencer, llegar a la última divisional del torneo Argentino (C), para escalar posiciones y llegar a Primera División.

La Liga Mercedina de Fútbol tuvo la definición del torneo de Primera División A, con la vuelta entre Juventud y Pabellón en Suipacha con una más que repleta cancha Municipal, donde el “Lechero” fue realmente el local frente a un grupo que llegó de Marcos Paz, que al final de la tarde iban a tener su recompensa. Es que en fútbol existen 90 minutos y en este caso alargue y penales, los que terminaron definiendo el título en juego, que había ganado el pasado certamen Trocha a Juventud.

Ser el dueño de casa a Juventud no le sentó bien, Pabellón terminó siendo más a la hora de no permitirle jugar y en medio de ello fue surgiendo una primera parte sin goles, con aproximaciones, faltando la máxima emoción. Que se dio en el cabezazo de Bianchi al minuto del segundo acto, ganó en lo alto para dejar las cosas 1-0 y el global empatado con mucho por jugarse. Clave fue el juego de Paulerena en la mitad de la cancha, ordenando y jugando, buscando revertir con poco éxito el resultado el “Lechero” que volvió a sufrir lo mismo de la primera parte.

Fue entonces, que con oficio, experiencia y lo que aportaron los más jóvenes, más la cuota de fútbol el equipo de Marcos Paz le cerró los caminos a Juventud. Sin más tiempo se fueron al alargue, sin tantos, continuando un disputado encuentro que derivó en los penales. Donde Pabellón acertó, hasta se dio el gusto con Bianchi de picar la pelota, en el local le atajó Gionto el remate a Lawler, luego el arquero se quedaría con el disparo de Ezequiel Flynn aunque al adelantarse se volvió a ejecutar, fue gol, el cuarto penal iba a definir la serie. Braghi ante Gionto, el uno rozó la pelota que dio en el travesaño

Picó en la línea, sin llegar a ingresar en su totalidad, para generarse la consulta del árbitro López al asistente Gauna, con lo que se terminó la definición, 4 a 2 para Pabellón y consagración en la Liga Mercedina de Fútbol. Por primera vez se hizo de un título tras la llegada en el 2003, sus jugadores e hinchas no pararon de festejar y una vez con la copa en su poder hubo vuelta olímpica para dar rienda suelta a la alegría, esa que llegó de la mano de una gran campaña a lo largo de la temporada, pudiendo sortear las primeras fases del reducido, este domingo tuvo el carácter suficiente para sacar el partido adelante y no fallar en los penales, con cuatro jugadores y Gionto en el arco.

Un club más ha ingresado en la nómina de campeones, es la Sociedad Atlética Pabellón Argentino de Marcos Paz,

Juventud 0 (2): Bautista Aranda, Jorge González, Esteban Braghi, Fermín Salaverri, Serafín Iribarne, Federico Clarac, Santiago Flynn, Matías Correa, Luis Lawler, Juan Messía y Lucas Pérez Zunino. DT: Iñaki Darritchon. Suplentes: Joaquín Moyano y Hernán Carretto.

Pabellón 1 (4): Patricio Gionto, Alan Juárez, Ezequiel Lacrauts, Maximiliano Romero Cahué, Bernardo Paulerena, Gastón Bianchi, Gonzalo Castelano, Alejandro Monzón, Alexis Salinas, Juan Castelano y Alan Acosta. DT: Juan Achucarro. Suplentes: Diego Oribe, Franco Del Piero y Grells.

Gol en el ST: Al 1’ Gastón Bianchi para Pabellón.

Cambios: Nicolás Minetti por Messia, Bernal por Salaverri, José Perruiset por S. Flynn y Ezequiel Flynn por Clarac para Juventud. Santino Chiesa por Salinas, Juan Paulerena por J. Castelano, Nahuel Romero Fernández por Acosta y Luis Medina por Monzón para Pabellón.

Definición por penales: B. Paulerana gol (Pabellón), Lawler atajado (Juventud), Juárez gol (Pabellón), Correa gol (Juventud), J. Paulerena gol (Pabellón), E. Flynn gol (Juventud), Bianchi gol (Pabellón) y Braghi atajado (Juventud). Arbitro: Luis López (AAM).