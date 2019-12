El Municipio acompaña a los trabajadores para que el ramal de tren Merlo/Lobos funcione

El Sindicato La Fraternidad, La Unión Ferroviaria y la Asociación de Señaleros Argentinos en acompañamiento del Municipio de Marcos Paz, realizaron un Festival en el paseo de la Estación el cual contó con bandas invitadas y Feria de Artesano. La misma tuvo como objetivo visibilizar la lucha que llevan a delante y juntar firmas de adhesión para la pronta reparación de las vías.

“Nos encontramos hace un mes llevando a conocimiento público la situación que está viviendo el ramal Merlo-Lobos, tras tres descarrilamientos lo que llevó a reducir la velocidad del recorrido de los trenes, llevando a que no se cumpla con el horario y reduzca el servicio”, explicó Fernando Sarco, del Sindicato de Señaleros.

El servicio estuvo sin llegar a Lobos por un lapso de 10 días, eso motivó la unión de los Sindicatos quienes idearon un cronograma alternativo para garantizar un servicio reducido pero seguro hasta el final del recorrido además de la difusión de la problemática para asegurar que las personas usuarias del servicio estén al tanto de que acontece.

Por otra parte, Germán Martín, de La Fraternidad Sindicato de Conductores de Tren detalló que se han “vivido en estos años la reducción de servicios tanto del ramal de Merlo-Lobos como Moreno-Mercedes y vemos que con la línea que tienen la empresa si no hacemos visibles los reclamos son servicios que sacan y no se recuperan”. El entrevistado aseguró que la empresa está expulsando a pasajeros: “hacemos 60 kilómetros en 3 horas, es una locura y además cuando llegás a tomarte el tren, los servicios se cancelan. Las autoridades de la empresa están empujando a los usuarios al colectivo. Por suerte hemos encontrado buena predisposición del Municipio Marcos Paz, que nos ayuda a visibilizar la lucha.

