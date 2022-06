El intendente Curutchet se refirió a su ex funcionario despedido por manejar ebrio

Se trata del radical y docente Osvaldo González, quien a bordo de su Citroen blanco manejaba alcoholizado en el Municipio de Morón, donde fue interceptado por personal de tránsito y la evidencia de la fotografía a la que pudo acceder el portal Punto de Noticias es clarísima. Dio 2.99 de dosaje de alcohol en sangre, muy por encima del 0,50 normalmente permitido para un conductor particular.

El incidente de tránsito ocurrió el fin de semana de mediados de junio en Morón; luego del hecho, le retuvieron el registro de conducir. A través de un decreto, se dejó sin efecto “la designación en el cargo” al ahora ex subsecretario de Acción Política.

El Ejecutivo municipal de Marcos Paz desvinculó de su cargo a un funcionario que protagonizó con su vehículo un accidente vial en las primeras horas del domingo 19 de junio en Morón cuando chocó contra dos autos estacionados. Tras el episodio, el personal de Tránsito de esa comuna le realizó el control de alcoholemia y el resultado arrojó que conducía con 2.99 de alcohol por litro de sangre, seis veces más de lo permitido.

Osvaldo González (68), ahora ex subsecretario de Acción Política local, fue desplazado de sus funciones a través de un decreto al que tuvo acceso PUNTO DE NOTICIAS. En el escrito de fecha 21 de junio, el intendente Ricardo Curutchet, en uso de sus atribuciones, dejó sin efecto “la designación en el cargo” a González.

Además, el ejecutivo instruyó “la instancia investigativa administrativa correspondiente (…) para que se realicen las investigaciones pertinentes para la dilucidación de los hechos”.

Cómo fue el accidente vial

De acuerdo a lo publicado por el portal Primer Plano Online, Osvaldo González circulaba con un automóvil Citroën Aircross color blanco sobre la avenida Rivadavia, casi esquina Boatti, en el partido de Morón, cuando en una maniobra impactó contra un Chevrolet Onix y un Mercedes Benz, ambos parados contra el cordón.

Según cita ese medio, fuentes policiales y de la comuna moronense confirmaron que, luego del resultado del test de alcoholemia, las autoridades de Tránsito le retuvieron el registro a González y no el coche porque, tal como establece la normativa, si hay alguien a bordo del rodado en condiciones de conducir, el vehículo puede continuar su trayecto con otra persona al volante.

En este caso quien estaba con el hombre era su hijo, que presentó la documentación pertinente y pudo seguir su recorrido luego del siniestro.

LA PALABRA DE CURUTCHET

“Es un hecho lamentable y repudiable. No decimos que los nuestros son buenos y los otros son malos: la gente es buena y mala”, expresó el jefe comunal y aseguró que el responsable “fue inmediatamente separado de sus funciones. Fue un fin de semana, en uso de sus libertades, porque no estaba en un vehículo oficial ni estaba haciendo una tarea. Es un hecho que no estamos exentos de que nos ocurra”, explicó el intendente Ricardo Curutchet en rueda de prensa.