El informe de seguridad que encendió la polémica: “evitar desmanes” que se provocan a la salida del boliche

Se realizó un nuevo informe semanal de Seguridad a cargo del subcomisario Sergio Gómez que informó que la semana pasada dos individuos entraron a una vivienda aprovechando el ingreso de una empleada y sustrajeron dinero en efectivo.

“Estamos trabajando con las cámaras de la zona, por suerte no lastimaron a sus ocupantes”, agregó.

Además el oficial comunicó que están implementando un sistema donde “recargamos al máximo de personal posible para evitar desmanes a la hora de la salida de los boliches”.

Por otro lado también en la semana se aprehendió a una mujer que circulaba con un auto que tenía pedido de secuestro y contaba con documentación apócrifa.

REPERCUSIONES

El informe de seguridad, publicado por Noticias Marcos Paz en Facebook es precisamente narrativo de cada situación ocurrida, a la vez, es el mismo subcomisario Sergio Gómez quien reconoce “recargar al máximo de personal posible para evitar desmanes” a la hora de la salida de “los boliches”, cuando en verdad en Marcos Paz funciona uno sólo, The Box Disco. De allí que en esta red social los vecinos estallaron -publicamos sólo 2 opiniones-:

(Juan Carlos Lemmo)

“Digo..Pregunto…En lugar de “recargar al máximo de personal posible para evitar DESMANES a la hora de la salida de los boliches” (hay un solo boliche en MARCOS PAZ) POR QUE NO LO CIERRAN… Y LOS JÓVENES QUE SE REÚNAN EN SUS CASAS, TOMEN LO QUE QUIERAN Y NO SALGAN A LA CALLE HACER DESMANES”.

(Marina As)

“No entiendo por qué recarga al personal .policial porque en los boliches se cubre adicional, es decir los que están de franco de servicio son los que cumplen esa función, siempre es a pedido del dueño! Y los arreglos son con los de calle y el comisario de turno. Los móviles están para prestar servicios de emergencia 911. Ojo, no confundan, usan a los vigis gratis .y el dinero que abona el dueño del boliche se lo lleva servicio externo”.

Hay vecinos directos al boliche que pusieron su casa en venta o bien se mudaron o intentan no estar los fines de semana a la salida. Es reiterativo decir que una vez cada tanto se producen grescas, roturas de vidrios o lunetas de autos estacionados; donde jóvenes de ambos sexos salen en estado de ebriedad y continúan peleándose en la vía pública, hacen sus necesidades en las puertas de los domicilios como si no les importara nada. De hecho, un gran porcentaje de los concurrentes provienen de Merlo, Parque San Martín, barrio Rivadavia, Ferrari y Mariano Acosta, entre otras localidades. Por lo cual, los disturbios se trasladan a los medios de transporte, cuando mucha gente va a trabajar o estudiar.

¿Los padres de esos chicos o chicas menores de edad en muchos casos, dónde están? ¿Son víctimas o culpables de un sistema que los condena a la violencia y a los malos hábitos? ¿Qué hacen las autoridades para evitar que se provoquen “los desmanes”?