El Frente de Todos se impuso en Marcos Paz por casi 7 puntos

En un clima festivo pero cauteloso por el resultado global de la provincia y el país, el Frente de Todos de Marcos Paz se alzó con la victoria electoral de las Paso 2021, con la precandidata a concejal Verónica Mc Loughlin, obteniendo 10.075 votos sobre 134 mesas escrutadas de 136 (98,52% de las mesas). Detrás y a casi 7 puntos de diferencia, Juntos obtuvo 8.168 votos (6.058 votos Marcos Gagliardi y 2.110 votos Lorena Harguinteguy. Se consolidó como tercera fuerza, por el momento, el Frente Vamos con Vos (Florencio Randazzo), entre sus dos candidatos obtuvieron 2.310 votos (Mauro Rukavina 1.389 votos y Juan Gambetta 921 votos).

Fuerzas políticas que traspasaron el piso del 1,5% del electorado para competir en noviembre: Frente de Izquierda de los Trabajadores (Angélica Guiot 1.104 votos; Rocío Pilar García Cóceres 300 votos); Vocación Social -4.69% del piso- (1310 votos, Carlos Tobar); Avanza Libertad, con José Gómez como primer precandidato, obtuvo 1101 votos -3.94% del piso-. También pasó a la otra instancia la lista del precandidato Sergio Bara, del Frente Patriota, con el 3.76% del piso y 1051 votos. Por otro lado, Unión por todos logró el 2.09% del piso, con 584 votos, el precandidato es Franco Emiliano Guisarri. El Partido Republicano Federal (Edgardo Ignacio Sosa en Marcos Paz) obtuvo el 2.06% con 575 votos y por último, la Unión Celeste y Blanco -Agustín Francisco Galván- cosechó 450 votos (1,61% del piso).

No llegaron al piso y se quedan afuera de las elecciones parlamentarias de noviembre: Todos por Buenos Aires (Marcela Alejandra Rodríguez Acosta, 330 votos); Partido Federal (Gabriel Ayroldi -262 votos-); Partido Conservador Popular (201 votos, Federico Bernal) y Partido Humanista (Marisa Isabel Frechero, 72 votos).

“Es una alegría doble porque más allá del resultado que por supuesto ahora nos pone muy contentos, hemos tenido una jornada impecable con mucha más participación de la que se esperaba” alcanzando el 65% del padrón electoral”, destacó Verónica Mc Loughlin, la ganadora de la contienda electoral en Marcos Paz

El oficialismo en Marcos Paz, desde que Curutchet es intendente, no perdió ni una sola elección. Pero, hay que refrescar el dato que el padrón que votó en Marcos Paz no alcanzó al 66% del padrón, sobre un total de 48.192 ciudadanos para votar. Habrá que ver hacia dónde van los votos de ese 14 o 16% que también asistirá en las próximas elecciones en noviembre, donde generalmente vota el 80% del padrón históricamente. ¿Se volverá a dar que un 9,16% del electorado vote en blanco como en Marcos Paz? Fueron nada más ni nada menos que 2.854 votos.

