El Frente de Todos consiguió aprobar por mayoría el cierre de ejercicios, no acompañó Juntos

Se llevó a cabo la 3° Sesión especial del Concejo Deliberante, en la que se trató como único tema el Cierre de Ejercicio 2021.

Durante dos meses las y los Concejales de diferentes bloques (oficialismo y oposición) revisaron los ingresos y gastos del Municipio desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Luego de dicha revisión, el 30 de mayo una Sesión especial para aprobar o no los dichos ingresos y gastos del período 2021.

En esta sesión se aprobó por mayoría de votos el Cierre de Ejercicio 2021, en la misma se votaron dos dictámenes, uno de mayoría del bloque Frente de Todos y otro de minoría de los bloques Juntos y Juntos por el Cambio.

Hicieron uso de la palabra los ediles Verónica Mc Loughlin, concejala del Frente de Todos y los concejales Carlos Albertella del bloque Juntos por el Cambio y Marcos Gagliardi del bloque Juntos.

Luego de que el oficialismo, en nombre de Verónica Mc Loughlin, leyera el dictamen de la mayoría, tomó la palabra el concejal Marcos Gagliardi, haciendo lectura del dictamen de la minoría: “Considerando que revisamos la documentación del cierre de ejercicio 2021, con libertad y tranquilidad. Se registraron ingresos por 2730.408.562,83 (millones de pesos) y egresos por 2518.644.330 (millones de pesos), no se registran excesos presupuestarios que convaliden extralimitaciones, que el resultado presupuestario alcanzó un saldo positivo de millones 124.859.296,75. Pero entre inmuebles alquilados, deudas consolidadas y contratos de personal, hay una sobreoferta de mano de obra de trabajo donde no hay incentivos para inversión privada. Hemos visto salarios bajísimos, es lamentable que posicionan al trabajador a una situación de vulnerabilidad. Hay un ejército de contratados que no sabemos bien cuál es su función”, esta son algunas de las razones por las cuales la oposición no aprobaba, al cierre de esta edición, el cierre de ejercicios 2021. “El asistencialismo viene siendo moneda corriente en este Estado Municipal, se gasta muchísimo dinero, como 152 millones en contratar una empresa como Lille SA -CABA-, como para poner en funcionamiento del obrador municipal para mejorar los asfaltos. No podría el municipio desarrollar y capacitar personal para realizar estas tareas?”, finaliza Carlos Albertella, de Juntos.

Relacionado